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Україна не розпочинала цю війну: Пенс відреагував на висловлювання Трампа

Київ • УНН

 • 46677 перегляди

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс спростував заяви Трампа про Україну, нагадавши про неспровоковане вторгнення росії.

Майк Пенс, який обіймав посаду віцепрезидента США за першої каденції Дональда Трампа, розкритикував висловлювання американського лідера щодо офіційного Києва. Він наголосив, що Україна не розпочинала війну, а це зробила саме росія, передає УНН.

Пане президенте, Україна не розпочинала цю війну. росія розпочала неспровоковане і жорстоке вторгнення, яке забрало сотні тисяч життів. Дорога до миру має бути побудована на правді

 - написав Пенс в Х.

Він також додав статтю каналу Foxnews, який є улюбленим телеканалом Трампа, з новиною від 24 лютого 2022 року: "росія вторглася в Україну під час найбільшої європейської атаки з часів Другої світової війни".

Доповнення

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів".

Трамп також заявляв, що США витратили $350 млрд на "війну, яку неможливо виграти". Він звинуватив Зеленського у відмові від виборів та зникненні половини наданої допомоги.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс застеріг Президента України Володимира Зеленського від "атак" на президента США Дональда Трампа, заявивши, що публічне "оббріхування" його може призвести лише до зворотного ефекту.

Павло Башинський

Павло Башинський

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