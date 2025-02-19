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Украина не начинала эту войну: Пенс отреагировал на высказывания Трампа

Киев  •  УНН

 • 2980 просмотра

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Бывший вице-президент США Майк Пенс опроверг заявления Трампа об Украине, напомнив о неспровоцированном вторжении россии.

Майк Пенс, который занимал должность вице-президента США при первой каденции Дональда Трампа, раскритиковал высказывания американского лидера относительно официального Киева. Он отметил, что Украина не начинала войну, а это сделала именно россия, передает УНН.

Господин президент, Украина не начинала эту войну. россия начала неспровоцированное и жестокое вторжение, которое унесло сотни тысяч жизней. Дорога к миру должна быть построена на правде

 - написал Пенс в Х.

Он также добавил статью канала Foxnews, который является любимым телеканалом Трампа, с новостью от 24 февраля 2022 года: «россия вторглась в Украину во время крупнейшей европейской атаки со времен Второй мировой войны».

Дополнение

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «диктатором без выборов».

Трамп также заявлял, что США потратили $350 млрд на «войну, которую невозможно выиграть». Он обвинил Зеленского в отказе от выборов и исчезновении половины предоставленной помощи.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Президента Украины Владимира Зеленского от «атак» на президента США Дональда Трампа, заявив, что публичное «оклеветание» его может привести лишь к обратному эффекту.

Павел Башинский

Павел Башинский

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