"Ударить по пути молотом": вице-президент США во времена первой каденции Трампа выступил с жестким призывом к бывшему боссу

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что Дональд Трамп должен «ударить молотом» по российскому диктатору Владимиру Путину с помощью дополнительных вторичных санкций. Об этом сообщает Fox News, информирует УНН.

Детали

Пенс назвал стиль Трампа в общении с диктаторами подходом «бархатной перчатки», но сказал, что считает, что «молот должен ударить, и он должен ударить немедленно». В частности, по его словам, Трамп должен «позвонить и попросить» лидера большинства в Сенате Джона Тьюна «немедленно принять законопроект о вторичных санкциях, который поддерживается практически всеми в Сенате Соединенных Штатов».

Сочетание взаимодействия, но также предоставление четкого понимания Путину, что мы готовы принять меры, которые буквально разрушат его экономику, тем более если мы удвоим нашу помощь Украине в сфере безопасности - сказал Пенс.

Он подчеркнул, что «последнее, что мы хотим видеть, — это чтобы Путин использовал эту последнюю задержку как повод для продолжения этой войны вплоть до зимы».

Мы буквально должны сделать обе вещи, а именно: санкции должны быть на столе президента, доступными для его подписи, пока начнутся переговоры. Это важнейший способ обеспечить реальный прогресс в достижении мирного соглашения - подчеркнул политик.

Издание добавляет, что Пенс, занимавший пост вице-президента во время первого срока Трампа, напомнил, как Путин атаковал Грузию во времена президента Джорджа Буша-младшего, атаковал Крым во времена президента Барака Обамы и вторгся в Украину после «того катастрофического вывода» войск из Афганистана во времена президента Джо Байдена.

«Путин не скрывал, что хочет восстановить старую советскую сферу влияния, то, что мы называли империей зла в Восточной Европе. Я думаю, что Путин понимает только силу. Пока президент и его дипломатическая команда занимаются этим повторным подходом к Путину. ... Путин не остановится, пока его не остановят», - резюмировал Пенс.

Напомним

В мае бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что российский диктатор Владимир Путин не стремится к установлению мира – он стремится захватить всю Украину.

