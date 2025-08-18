Трамп: “Я люблю українців, люблю росіян і хочу, щоб війна зупинилася”

Президент США Дональд Трамп наголосив на своїй прихильності до обох сторін конфлікту. Він відзначив, що українці - розумні та енергійні і водночас заявив, що має теплі почуття до росіян, пише УНН із посиланням на заяву американського лідера в Овальному кабінеті під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським.

Українців..я знаю цей народ багато років, вони розумні енергійні. Вони люблять свою країну. Ми хочемо аби ця війна скінчилася. Це те що я можу зробити. Я люблю українців, люблю росіян. Всіх їх люблю і хочу, щоб війна зупинилась – сказав він.

Раніше УНН писав, що Дональд Трамп заявив, що проведе розмову з володимиром путіним. Російський президент очікує на його дзвінок після сьогоднішніх зустрічей.