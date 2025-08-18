CNN про переговори в Овальному кабінеті - більш дружня атмосфера, ніж у лютому: Зеленський у костюмі був люб'язний

Українська сторона приділила багато уваги тому, щоб переговори не зійшли з рейок. Вибір одягу президентом Зеленським і його товариський тон створювали "безтурботні" моменти. Про це пише CNN, передає УНН.

Атмосфера в Овальному кабінеті під час сьогоднішньої зустрічі президентів США та України, Трампа та Зеленського, була набагато більш дружньою, ніж під час бурхливої суперечки, яка відбулася в лютому 2025 року, коли Зеленський вперше перебував у цій кімнаті разом з Трампом.

Українська сторона добре підготувалася, зазначає CNN.

Зеленський був у костюмі – очевидно, поступка невдоволенню Трампа військовою формою, яку президент України носив під час зустрічі у лютому. Цього разу вибір одягу створював "безтурботний момент".

Володимир Зеленський прийшов з листом для Трампа від своєї дружини. Він також високо оцінив послання першої леді США Меланії Трамп до путіна щодо захисту дітей, які страждають під час війни.

Зустріч Трампа і Зеленського: журналістів уже вивели з Овального кабінету

Також Володимир Зеленський чотири рази сказав слово "дякую" протягом перших 10 секунд свого короткого виступу.

Дякую за запрошення і велике спасибі за ваші зусилля, особисті зусилля, спрямовані на припинення вбивств і закінчення цієї війни. Дякую за те, що скористалися цією нагодою, велике спасибі вашій дружині