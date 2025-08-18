$41.340.11
YouTube

CNN про переговори в Овальному кабінеті - більш дружня атмосфера, ніж у лютому: Зеленський у костюмі був люб'язний

Київ • УНН

 • 1946 перегляди

Зустріч президентів США та України, Трампа та Зеленського, в Овальному кабінеті була значно дружнішою. Зеленський був у костюмі, приніс листа від дружини та чотири рази подякував Трампу.

Українська сторона приділила багато уваги тому, щоб переговори не зійшли з рейок. Вибір одягу президентом Зеленським і його товариський тон створювали "безтурботні" моменти. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Атмосфера в Овальному кабінеті під час сьогоднішньої зустрічі президентів США та України, Трампа та Зеленського, була набагато більш дружньою, ніж під час бурхливої суперечки, яка відбулася в лютому 2025 року, коли Зеленський вперше перебував у цій кімнаті разом з Трампом.

Українська сторона добре підготувалася, зазначає CNN.

Зеленський був у костюмі – очевидно, поступка невдоволенню Трампа військовою формою, яку президент України носив під час зустрічі у лютому. Цього разу вибір одягу створював "безтурботний момент".

Володимир Зеленський прийшов з листом для Трампа від своєї дружини. Він також високо оцінив послання першої леді США Меланії Трамп до путіна щодо захисту дітей, які страждають під час війни.

Зустріч Трампа і Зеленського: журналістів уже вивели з Овального кабінету

Також Володимир Зеленський чотири рази сказав слово "дякую" протягом перших 10 секунд свого короткого виступу.

Дякую за запрошення і велике спасибі за ваші зусилля, особисті зусилля, спрямовані на припинення вбивств і закінчення цієї війни. Дякую за те, що скористалися цією нагодою, велике спасибі вашій дружині

- сказав Зеленський. 

Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф були присутні на дивані в Овальному кабінеті, але на відміну від лютого, делегація президента США сьогодні мовчала під час зустрічі.

Нагадаємо

УНН передавав, що президенти Трамп і Зеленський провели зустріч в Овальному кабінеті, відзначивши "зовсім інший тон" порівняно з попередніми.

Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп

Ігор Тележніков

Політика
Володимир Путін
Овальний кабінет
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Bloomberg
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна