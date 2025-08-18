CNN про переговори в Овальному кабінеті - більш дружня атмосфера, ніж у лютому: Зеленський у костюмі був люб'язний
Київ • УНН
Зустріч президентів США та України, Трампа та Зеленського, в Овальному кабінеті була значно дружнішою. Зеленський був у костюмі, приніс листа від дружини та чотири рази подякував Трампу.
Українська сторона приділила багато уваги тому, щоб переговори не зійшли з рейок. Вибір одягу президентом Зеленським і його товариський тон створювали "безтурботні" моменти. Про це пише CNN, передає УНН.
Деталі
Атмосфера в Овальному кабінеті під час сьогоднішньої зустрічі президентів США та України, Трампа та Зеленського, була набагато більш дружньою, ніж під час бурхливої суперечки, яка відбулася в лютому 2025 року, коли Зеленський вперше перебував у цій кімнаті разом з Трампом.
Українська сторона добре підготувалася, зазначає CNN.
Зеленський був у костюмі – очевидно, поступка невдоволенню Трампа військовою формою, яку президент України носив під час зустрічі у лютому. Цього разу вибір одягу створював "безтурботний момент".
Володимир Зеленський прийшов з листом для Трампа від своєї дружини. Він також високо оцінив послання першої леді США Меланії Трамп до путіна щодо захисту дітей, які страждають під час війни.
Також Володимир Зеленський чотири рази сказав слово "дякую" протягом перших 10 секунд свого короткого виступу.
Дякую за запрошення і велике спасибі за ваші зусилля, особисті зусилля, спрямовані на припинення вбивств і закінчення цієї війни. Дякую за те, що скористалися цією нагодою, велике спасибі вашій дружині
Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф були присутні на дивані в Овальному кабінеті, але на відміну від лютого, делегація президента США сьогодні мовчала під час зустрічі.
Нагадаємо
УНН передавав, що президенти Трамп і Зеленський провели зустріч в Овальному кабінеті, відзначивши "зовсім інший тон" порівняно з попередніми.
