Зустріч Трампа і Зеленського: журналістів уже вивели з Овального кабінету
Київ • УНН
Під час зустрічі президентів США та України в Овальному кабінеті Білого дому журналістів вивели з приміщення. Про це повідомляють західні ЗМІ.
Із зустрічі президента США Дональда Трампа і Президента України Володимира Зеленського сьогодні в Овальному кабінеті у Білому домі вивели журналістів, повідомляють західні ЗМІ, пише УНН.
Деталі
"ЗМІ виводять з Овального кабінету", - пише Bloomberg.
Згідно з порядком денним, у Зеленського має бути годинна зустріч з Трампом.
