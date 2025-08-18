Зустріч Трампа і Зеленського: журналістів уже вивели з Овального кабінету

Із зустрічі президента США Дональда Трампа і Президента України Володимира Зеленського сьогодні в Овальному кабінеті у Білому домі вивели журналістів, повідомляють західні ЗМІ, пише УНН.

Деталі

"ЗМІ виводять з Овального кабінету", - пише Bloomberg.

Згідно з порядком денним, у Зеленського має бути годинна зустріч з Трампом.

