Встреча Трампа и Зеленского: журналистов уже вывели из Овального кабинета
Киев • УНН
Во время встречи президентов США и Украины в Овальном кабинете Белого дома журналистов вывели из помещения. Об этом сообщают западные СМИ.
С сегодняшней встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома вывели журналистов, сообщают западные СМИ, пишет УНН.
Детали
"СМИ выводят из Овального кабинета", - пишет Bloomberg.
Согласно повестке дня, у Зеленского должна быть часовая встреча с Трампом.
