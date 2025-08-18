Встреча Трампа и Зеленского: журналистов уже вывели из Овального кабинета

С сегодняшней встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома вывели журналистов, сообщают западные СМИ, пишет УНН.

Детали

"СМИ выводят из Овального кабинета", - пишет Bloomberg.

Согласно повестке дня, у Зеленского должна быть часовая встреча с Трампом.

