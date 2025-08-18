CNN о переговорах в Овальном кабинете - более дружественная атмосфера, чем в феврале: Зеленский в костюме был любезен
Киев • УНН
Встреча президентов США и Украины, Трампа и Зеленского, в Овальном кабинете была значительно дружелюбнее. Зеленский был в костюме, принес письмо от жены и четыре раза поблагодарил Трампа.
Украинская сторона уделила много внимания тому, чтобы переговоры не сошли с рельсов. Выбор одежды президентом Зеленским и его товарищеский тон создавал беззаботный момент. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Детали
Атмосфера в Овальном кабинете во время сегодняшней встречи президентов США и Украины, Трампа и Зеленского, была гораздо более дружественной, чем во время бурной ссоры, которая произошла в феврале 2025 года, когда Зеленский впервые находился в этой комнате вместе с Трампом.
Очевидно, что украинская сторона подготовилась, отмечает CNN.
Зеленский был в костюме – очевидно, уступка недовольству Трампа военной формой, которую президент Украины носил во время встречи в феврале. На этот раз выбор одежды создавал беззаботный момент.
Владимир Зеленский пришел с письмом для Трампа от своей жены. Он также высоко оценил послание первой леди США Мелании Трамп к Путину относительно защиты детей, страдающих во время войны.
Встреча Трампа и Зеленского: журналистов уже вывели из Овального кабинета18.08.25, 21:05 • 2074 просмотра
Также Владимир Зеленский четыре раза сказал слово "спасибо" в течение первых 10 секунд своего короткого выступления.
Спасибо за приглашение и большое спасибо за ваши усилия, личные усилия, направленные на прекращение убийств и окончание этой войны. Спасибо за то, что воспользовались этой возможностью, большое спасибо вашей жене
Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф присутствовали на диване в Овальном кабинете, но в отличие от февраля, делегация президента США сегодня молчала во время встречи.
Напомним
УНН передавал, что президенты Трамп и Зеленский провели встречу в Овальном кабинете, отметив "совершенно другой тон" по сравнению с предыдущими.
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп18.08.25, 21:12 • 10412 просмотров