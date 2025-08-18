$41.340.11
48.310.13
ukenru
18:34 • 8418 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12 • 10402 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41 • 10078 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
14:38 • 20772 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23 • 57525 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 41162 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 60117 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 42460 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 120791 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 107202 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Андрей Сибига
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Европа
CNN о переговорах в Овальном кабинете - более дружественная атмосфера, чем в феврале: Зеленский в костюме был любезен

Киев • УНН

 • 1612 просмотра

Встреча президентов США и Украины, Трампа и Зеленского, в Овальном кабинете была значительно дружелюбнее. Зеленский был в костюме, принес письмо от жены и четыре раза поблагодарил Трампа.

CNN о переговорах в Овальном кабинете - более дружественная атмосфера, чем в феврале: Зеленский в костюме был любезен

Украинская сторона уделила много внимания тому, чтобы переговоры не сошли с рельсов. Выбор одежды президентом Зеленским и его товарищеский тон создавал беззаботный момент. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Атмосфера в Овальном кабинете во время сегодняшней встречи президентов США и Украины, Трампа и Зеленского, была гораздо более дружественной, чем во время бурной ссоры, которая произошла в феврале 2025 года, когда Зеленский впервые находился в этой комнате вместе с Трампом.

Очевидно, что украинская сторона подготовилась, отмечает CNN.

Зеленский был в костюме – очевидно, уступка недовольству Трампа военной формой, которую президент Украины носил во время встречи в феврале. На этот раз выбор одежды создавал беззаботный момент.

Владимир Зеленский пришел с письмом для Трампа от своей жены. Он также высоко оценил послание первой леди США Мелании Трамп к Путину относительно защиты детей, страдающих во время войны.

Встреча Трампа и Зеленского: журналистов уже вывели из Овального кабинета18.08.25, 21:05 • 2074 просмотра

Также Владимир Зеленский четыре раза сказал слово "спасибо" в течение первых 10 секунд своего короткого выступления.

Спасибо за приглашение и большое спасибо за ваши усилия, личные усилия, направленные на прекращение убийств и окончание этой войны. Спасибо за то, что воспользовались этой возможностью, большое спасибо вашей жене

- сказал Зеленский.

Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф присутствовали на диване в Овальном кабинете, но в отличие от февраля, делегация президента США сегодня молчала во время встречи.

Напомним

УНН передавал, что президенты Трамп и Зеленский провели встречу в Овальном кабинете, отметив "совершенно другой тон" по сравнению с предыдущими.

Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп18.08.25, 21:12 • 10412 просмотров

Игорь Тележников

