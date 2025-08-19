$41.260.08
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет

Киев • УНН

 1622 просмотра

Дональд Трамп заявил, что страны Европы отправят войска для обеспечения мира в Украине. Он не объявил об участии американских войск в этой миссии.

Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет

Великобритания, Франция и Германия, вероятно, отправят войска для обеспечения мира в Украине. Трамп исключает участие американских войск в этой миссии.

Передает УНН со ссылкой на Fox News и Sky News.

Детали

На вопрос о перспективах гарантий безопасности для Украины, Трамп ответил, что именно европейские страны "будут их предоставлять".

Они хотят иметь войска на месте. Я не думаю, что это будет проблемой

- отметил Трамп

Президент США имел в виду Францию, Германию и Великобританию.

Дональд Трамп в интервью Fox News говорит, что надеется, что президент РФ Владимир Путин "будет хорошим", а вот если нет, - "ситуация будет сложной".

По мнению главы Белого дома, Владимир Зеленский и Путин сейчас "хорошо справляются".

Относительно войск США в Украине

На вопрос, может ли Трамп дать гарантии, что американских войск "на месте не будет", Трамп отвечает: "У вас есть моя гарантия, и я президент".

"Я просто пытаюсь остановить убийства людей", - добавил Трамп.

Напомним

В ключевых аспектах - территория, помощь, защита - Киев и Москва имеют существенные разногласия. Но президент Трамп настаивает на том, что прямое мирное соглашение вполне реально, несмотря на существенные споры.

За столом переговоров в Овальном кабинете, кроме украинской стороны, США и представителей Европы, незримо присутствовал "голос Путина", пишет CNN. И хотя Трамп выбрал оптимистичный тон, тем не менее его как бы утверждающий вопрос "когда" указывает на то, а действительно ли Кремль настроен на переговоры о прекращении агрессии в Украине.

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина