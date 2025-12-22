$42.250.09
49.470.12
ukenru
10:39 • 342 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против РФ, будут "не только лица из России, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 782 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 1430 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 1954 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 11583 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 27080 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 40502 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 44320 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 50360 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 43375 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
"Мяч на поле Верховной Рады": в ЦИК высказались о выборах

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик заявил, что выборы в Украине возможны только в мирных условиях и соответствующих законодательных изменений. Он подчеркнул необходимость пересмотра действующего законодательства, рассчитанного на мирное время.

"Мяч на поле Верховной Рады": в ЦИК высказались о выборах

Проведение выборов в Украине возможно только при наличии мирных условий и соответствующих законодательных изменений. В настоящее время законодательство рассчитано на мирное время и требует пересмотра с учетом военных и послевоенных реалий. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, говорить о выборах можно только после того, как будут соответствующие предпосылки. Также он отметил необходимость изменений в действующем законодательстве.

"Выборы могут состояться только тогда, когда будут соответствующие мирные условия и соответствующие законодательные условия. Нужно провести ревизию нашего законодательства, которое рассчитано на мирное время. После того, как наступят предпосылки, будет решен вопрос юридически, относительно военного положения, можно сказать, о проведении выборов. А для проведения выборов нужны внесения изменений в законодательство, что учитывало бы нюансы проведения послевоенных выборов, или выборов после прекращения активной фазы боевых действий. Для этого необходимо наработки в Парламенте, необходимо наработки дорожной карты и законопроект", - заявил Сергей Дубовик

А также, добавил:

"Центральная избирательная комиссия вместе с экспортной средой, с представителями международных партнеров работает над необходимыми изменениями в законодательство. Но в этих условиях, мяч на поле Верховной Рады", - подчеркнул чиновник.

Напомним

Украина обсуждала с США проведение выборов, что может свидетельствовать о понимании американской стороной, как обеспечить безопасные выборы. МИД начал заниматься вопросом необходимой инфраструктуры за рубежом для голосования украинцев.

Президент Зеленский заявил, что поддержал проведение выборов уже сегодня, чтобы снять политические спекуляции. Он подчеркнул, что избирательный процесс не должен ослабить страну в войне и расколоть общество.

Избирательная комиссия Великобритании и ЦИК Украины подписали соглашение о сотрудничестве. Великобритания поддержит Украину в подготовке к предстоящим послевоенным выборам.

Алла Киосак

ОбществоПолитика
Военное положение
Война в Украине
Верховная Рада
Великобритания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина