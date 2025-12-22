"Мяч на поле Верховной Рады": в ЦИК высказались о выборах

Проведение выборов в Украине возможно только при наличии мирных условий и соответствующих законодательных изменений. В настоящее время законодательство рассчитано на мирное время и требует пересмотра с учетом военных и послевоенных реалий. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, говорить о выборах можно только после того, как будут соответствующие предпосылки. Также он отметил необходимость изменений в действующем законодательстве.

"Выборы могут состояться только тогда, когда будут соответствующие мирные условия и соответствующие законодательные условия. Нужно провести ревизию нашего законодательства, которое рассчитано на мирное время. После того, как наступят предпосылки, будет решен вопрос юридически, относительно военного положения, можно сказать, о проведении выборов. А для проведения выборов нужны внесения изменений в законодательство, что учитывало бы нюансы проведения послевоенных выборов, или выборов после прекращения активной фазы боевых действий. Для этого необходимо наработки в Парламенте, необходимо наработки дорожной карты и законопроект", - заявил Сергей Дубовик

А также, добавил:

"Центральная избирательная комиссия вместе с экспортной средой, с представителями международных партнеров работает над необходимыми изменениями в законодательство. Но в этих условиях, мяч на поле Верховной Рады", - подчеркнул чиновник.

Напомним

Украина обсуждала с США проведение выборов, что может свидетельствовать о понимании американской стороной, как обеспечить безопасные выборы. МИД начал заниматься вопросом необходимой инфраструктуры за рубежом для голосования украинцев.

Президент Зеленский заявил, что поддержал проведение выборов уже сегодня, чтобы снять политические спекуляции. Он подчеркнул, что избирательный процесс не должен ослабить страну в войне и расколоть общество.

Избирательная комиссия Великобритании и ЦИК Украины подписали соглашение о сотрудничестве. Великобритания поддержит Украину в подготовке к предстоящим послевоенным выборам.