Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
08:34 • 9052 перегляди
"Може посилити підозри та створити ризики схем": у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
08:31 • 8536 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
08:09 • 9354 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 20246 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 36158 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 10:54 • 60846 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопада
2 листопада, 08:00 • 60072 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера
1 листопада, 14:21 • 56210 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 77849 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила

Київ • УНН

 • 1570 перегляди

Президент Зеленський підписав закон № 4630-IX, що регулює трудові відносини під час воєнного стану. Документ передбачає бронювання працівників ОПК, навіть при наявності проблем з військовим обліком, встановлює максимальний строк випробування у 45 днів для таких підприємств та дозволяє роботодавцю звільняти працівників за неусунення порушень військового обліку.

Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила

Президент України Володимир Зеленський підписав закон (№4630-IX)  щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану, який передбачає надання критичним підприємствам права бронювати людей, у яких неналежно оформлені облікові документи, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

Основні положення акта стосуються бронювання працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком.

  • таке бронювання діє лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності;
    • встановлюється максимальний строк випробування - 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК;
      • роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.

        "Рада надає критичним підприємствам право на 45 днів бронювати людей, у яких неналежно оформлені облікові документи. Тобто бронюванню підлягають всі військовозобовʼязані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані", - пояснив суть документа нардеп Олексій Гончаренко після його ухвалення парламентом.

        Доповнення

        Рада дозволила критичним підприємствам бронювати працівників з проблемами з військовим обліком 9 жовтня.

        Юлія Шрамко

