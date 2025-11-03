Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила

Президент Зеленський підписав закон № 4630-IX, що регулює трудові відносини під час воєнного стану. Документ передбачає бронювання працівників ОПК, навіть при наявності проблем з військовим обліком, встановлює максимальний строк випробування у 45 днів для таких підприємств та дозволяє роботодавцю звільняти працівників за неусунення порушень військового обліку.