Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
Київ • УНН
Президент Зеленський підписав закон № 4630-IX, що регулює трудові відносини під час воєнного стану. Документ передбачає бронювання працівників ОПК, навіть при наявності проблем з військовим обліком, встановлює максимальний строк випробування у 45 днів для таких підприємств та дозволяє роботодавцю звільняти працівників за неусунення порушень військового обліку.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон (№4630-IX) щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану, який передбачає надання критичним підприємствам права бронювати людей, у яких неналежно оформлені облікові документи, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
Деталі
Основні положення акта стосуються бронювання працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком.
- таке бронювання діє лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності;
- встановлюється максимальний строк випробування - 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК;
- роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.
"Рада надає критичним підприємствам право на 45 днів бронювати людей, у яких неналежно оформлені облікові документи. Тобто бронюванню підлягають всі військовозобовʼязані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані", - пояснив суть документа нардеп Олексій Гончаренко після його ухвалення парламентом.
Доповнення
Рада дозволила критичним підприємствам бронювати працівників з проблемами з військовим обліком 9 жовтня.