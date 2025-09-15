$41.310.00
Эксклюзив
09:58 • 1330 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
05:44 • 18600 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 18463 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 20206 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 27850 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 51812 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 70309 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104561 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86564 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84786 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
В бронирование работников ОПК внесли изменения: что нужно знать

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Министерство обороны Украины теперь будет отвечать за определение критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса и бронирование их работников. Это решение Кабинета министров Украины принято в связи с ликвидацией Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В бронирование работников ОПК внесли изменения: что нужно знать

Минобороны получило полномочия определять критически важные предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и заниматься организацией бронирования их работников, согласно принятому правительством постановлению, сообщили в ведомстве в понедельник, пишет УНН.

В Министерство обороны Украины перешли функции по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса и организации бронирования их работников в связи с ликвидацией Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

- сообщили в Минобороны

Отмечается, что критерии для определения предприятий ОПК критически важными "остаются неизменными".

"Статус критически важных предприятий, полученный от Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, остается действующим в течение года с момента его получения, при условии нахождения в процессе выполнения соответствующих контрактов", - говорится в сообщении.

Другие предприятия ОПК, как указано, "уже могут обращаться" для определения их критически важными на электронную почту Минобороны.

"Предприятия и учреждения, которые официально признаны критически важными и выполняют государственные контракты для обеспечения Сил безопасности и обороны, смогут бронировать 100% своих военнообязанных работников, а также получать льготное кредитование под 5% для развития и масштабирования производств", - подчеркнули в Минобороны.

Юлия Шрамко

Министерство обороны Украины