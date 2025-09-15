В бронирование работников ОПК внесли изменения: что нужно знать
Министерство обороны Украины теперь будет отвечать за определение критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса и бронирование их работников. Это решение Кабинета министров Украины принято в связи с ликвидацией Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
В Министерство обороны Украины перешли функции по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса и организации бронирования их работников в связи с ликвидацией Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
Отмечается, что критерии для определения предприятий ОПК критически важными "остаются неизменными".
"Статус критически важных предприятий, полученный от Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, остается действующим в течение года с момента его получения, при условии нахождения в процессе выполнения соответствующих контрактов", - говорится в сообщении.
Другие предприятия ОПК, как указано, "уже могут обращаться" для определения их критически важными на электронную почту Минобороны.
"Предприятия и учреждения, которые официально признаны критически важными и выполняют государственные контракты для обеспечения Сил безопасности и обороны, смогут бронировать 100% своих военнообязанных работников, а также получать льготное кредитование под 5% для развития и масштабирования производств", - подчеркнули в Минобороны.
