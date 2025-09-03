ВР сделала шаг к бронированию "проблемных" работников ОПК
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий критическим предприятиям бронировать работников с ненадлежащим образом оформленными документами на 45 дней. Это касается военнообязанных в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который дает критическим предприятиям право на 45 дней бронировать людей, у которых ненадлежащим образом оформлены учетные документы. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Детали
Нардеп отметил, что бронированию подлежат военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций в сфере оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, и/или он не состоит на воинском учете, и/или не уточнил персональные данные.
"Также сократили срок подачи правок для подготовки ко второму чтению", - добавил Гончаренко.
Дополнение
Кабинет министров Украины одобрил изменения Порядка бронирования военнообязанных по представлению Министерства экономики. Это предусматривает расширение возможностей для сохранения кадрового потенциала тех предприятий, которые до сих пор работают в районах ведения боевых действий.