Эксклюзив
10:05 • 1432 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Эксклюзив
07:25 • 8312 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20 • 14139 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
Эксклюзив
06:16 • 21172 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 21992 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз
2 сентября, 11:50 • 77471 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
2 сентября, 11:02 • 104146 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемого
2 сентября, 10:24 • 144611 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в Черногории
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 151757 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 80783 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - Генштаб
ВР сделала шаг к бронированию "проблемных" работников ОПК

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий критическим предприятиям бронировать работников с ненадлежащим образом оформленными документами на 45 дней. Это касается военнообязанных в сфере оборонно-промышленного комплекса.

ВР сделала шаг к бронированию "проблемных" работников ОПК

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который дает критическим предприятиям право на 45 дней бронировать людей, у которых ненадлежащим образом оформлены учетные документы. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. 

Детали

Рада в первом чтении приняла законопроект, который дает критическим предприятиям право на 45 дней бронировать людей, у которых ненадлежащим образом оформлены учетные документы

- написал Гончаренко в Telegram.

Нардеп отметил, что бронированию подлежат военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций в сфере оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, и/или он не состоит на воинском учете, и/или не уточнил персональные данные.

"Также сократили срок подачи правок для подготовки ко второму чтению", - добавил Гончаренко. 

Дополнение

Кабинет министров Украины одобрил изменения Порядка бронирования военнообязанных по представлению Министерства экономики. Это предусматривает расширение возможностей для сохранения кадрового потенциала тех предприятий, которые до сих пор работают в районах ведения боевых действий.

Анна Мурашко

Война в УкраинеПолитика
Алексей Гончаренко
Верховная Рада