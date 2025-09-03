ВР зробила крок до бронювання "проблемних" працівників ОПК
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дає критичним підприємствам право на 45 днів бронювати людей у яких неналежно оформлені облікові документи. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Деталі
Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, який дає критичним підприємствам право на 45 днів бронювати людей у яких неналежно оформлені облікові документи
Нардеп зазначив, що бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані.
"Також скоротили строк подачі правок для підготовки до другого читання", - додав Гончаренко.
Доповнення
Кабінет міністрів України схвалив зміни Порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Міністерства економіки. Це передбачає розширення можливостей для збереження кадрового потенціалу тих підприємств, що досі працюють у районах ведення бойових дій.