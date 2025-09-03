$41.360.01
Ексклюзив
10:05 • 1208 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Ексклюзив
07:25 • 8110 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 14071 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 21040 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 21872 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 77383 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 104125 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 144539 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 151748 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 80775 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
ВР зробила крок до бронювання "проблемних" працівників ОПК

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що дозволяє критичним підприємствам бронювати працівників з неналежно оформленими документами на 45 днів. Це стосується військовозобов'язаних у сфері оборонно-промислового комплексу.

ВР зробила крок до бронювання "проблемних" працівників ОПК

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дає критичним підприємствам право на 45 днів бронювати людей у яких неналежно оформлені облікові документи. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. 

Деталі

Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, який дає критичним підприємствам право на 45 днів бронювати людей у яких неналежно оформлені облікові документи

- написав Гончаренко в Telegram.

Нардеп зазначив, що бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані.

"Також скоротили строк подачі правок для підготовки до другого читання", - додав Гончаренко. 

Доповнення

Кабінет міністрів України схвалив зміни Порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Міністерства економіки. Це передбачає розширення можливостей для збереження кадрового потенціалу тих підприємств, що досі працюють у районах ведення бойових дій.

Анна Мурашко

