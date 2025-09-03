$41.360.01
Ексклюзив
10:05 • 1380 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Ексклюзив
07:25 • 8262 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 14119 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 21135 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 21958 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 77447 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 104139 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 144592 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 151754 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 80781 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотах Ми-8
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 21122 перегляди
Ексклюзив
06:16 • 21122 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Україна розширює бронювання для критичних підприємств у зонах бойових дій: повний алгоритм дій

Київ • УНН

 • 964 перегляди

Кабінет міністрів України схвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Критично важливі підприємства на прифронтових територіях тепер можуть бронювати 100% своїх працівників через портал "Дія".

Україна розширює бронювання для критичних підприємств у зонах бойових дій: повний алгоритм дій

Кабінет міністрів України схвалив зміни Порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Міністерства економіки. Це передбачає розширення можливостей для збереження кадрового потенціалу тих підприємств, що досі працюють у районах ведення бойових дій, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Деталі

Відтепер ці зміни реалізовані на порталі "Дія" - критично важливі підприємства, що розташовані і працюють на прифронтових територіях, можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників.

Для того, щоб забронювати працівника через портал "Дія", слід діяти за наступним алгоритмом:

  • Критично важливе підприємство, яке працює на території можливих або активних бойових дій, звертається до обласної військової адміністрації з проханням збільшити обсяг бронювання до 100%;
    • Далі обласна військова адміністрація перевіряє фактичну діяльність підприємства та у разі позитивного рішення звертається до державного органу, який визначив підприємство критично важливим;
      • Відповідний державний орган через портал "Дія" збільшує ліміт бронювання до 100%;
        • Підприємство через "Дія" додатково бронює усіх працівників.

          Чи можуть заброньованих направити на ВЛК - роз'яснення Міноборони09.08.25, 11:04 • 4900 переглядiв

          Євген Устименко

          СуспільствоЕкономіка
          Україна