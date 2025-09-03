Україна розширює бронювання для критичних підприємств у зонах бойових дій: повний алгоритм дій
Київ • УНН
Кабінет міністрів України схвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Критично важливі підприємства на прифронтових територіях тепер можуть бронювати 100% своїх працівників через портал "Дія".
Кабінет міністрів України схвалив зміни Порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Міністерства економіки. Це передбачає розширення можливостей для збереження кадрового потенціалу тих підприємств, що досі працюють у районах ведення бойових дій, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Деталі
Відтепер ці зміни реалізовані на порталі "Дія" - критично важливі підприємства, що розташовані і працюють на прифронтових територіях, можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників.
Для того, щоб забронювати працівника через портал "Дія", слід діяти за наступним алгоритмом:
- Критично важливе підприємство, яке працює на
території можливих або активних бойових дій, звертається до обласної військової адміністрації з проханням збільшити обсяг бронювання до 100%;
- Далі обласна військова адміністрація перевіряє
фактичну діяльність підприємства та у разі позитивного рішення звертається до державного органу, який визначив підприємство критично важливим;
- Відповідний державний орган через портал "Дія" збільшує
ліміт бронювання до 100%;
- Підприємство через "Дія" додатково бронює усіх
працівників.
