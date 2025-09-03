Украина расширяет бронирование для критических предприятий в зонах боевых действий: полный алгоритм действий
Киев • УНН
Кабинет министров Украины одобрил изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Критически важные предприятия на прифронтовых территориях теперь могут бронировать 100% своих работников через портал "Дія".
Кабинет министров Украины одобрил изменения в Порядок бронирования военнообязанных по представлению Министерства экономики. Это предусматривает расширение возможностей для сохранения кадрового потенциала тех предприятий, которые до сих пор работают в районах ведения боевых действий, сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Детали
Отныне эти изменения реализованы на портале "Дія" - критически важные предприятия, расположенные и работающие на прифронтовых территориях, могут бронировать 100% своих военнообязанных работников.
Для того чтобы забронировать работника через портал "Дія", следует действовать по следующему алгоритму:
- Критически важное предприятие, работающее на территории возможных или активных боевых действий, обращается в областную военную администрацию с просьбой увеличить объем бронирования до 100%;
- Далее областная военная администрация проверяет фактическую деятельность предприятия и в случае положительного решения обращается в государственный орган, который определил предприятие критически важным;
- Соответствующий государственный орган через портал "Дія" увеличивает лимит бронирования до 100%;
- Предприятие через "Дія" дополнительно бронирует всех работников.
