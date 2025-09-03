$41.360.01
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
07:25 • 7124 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20 • 13669 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
06:16 • 20356 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 21262 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз
2 сентября, 11:50 • 76936 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
2 сентября, 11:02 • 103954 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемого
2 сентября, 10:24 • 144175 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в Черногории
2 сентября, 08:46 • 151663 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 80723 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - Генштаб
Украина расширяет бронирование для критических предприятий в зонах боевых действий: полный алгоритм действий

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Кабинет министров Украины одобрил изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Критически важные предприятия на прифронтовых территориях теперь могут бронировать 100% своих работников через портал "Дія".

Украина расширяет бронирование для критических предприятий в зонах боевых действий: полный алгоритм действий

Кабинет министров Украины одобрил изменения в Порядок бронирования военнообязанных по представлению Министерства экономики. Это предусматривает расширение возможностей для сохранения кадрового потенциала тех предприятий, которые до сих пор работают в районах ведения боевых действий, сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Детали

Отныне эти изменения реализованы на портале "Дія" - критически важные предприятия, расположенные и работающие на прифронтовых территориях, могут бронировать 100% своих военнообязанных работников.

Для того чтобы забронировать работника через портал "Дія", следует действовать по следующему алгоритму:

  • Критически важное предприятие, работающее на территории возможных или активных боевых действий, обращается в областную военную администрацию с просьбой увеличить объем бронирования до 100%;
    • Далее областная военная администрация проверяет фактическую деятельность предприятия и в случае положительного решения обращается в государственный орган, который определил предприятие критически важным;
      • Соответствующий государственный орган через портал "Дія" увеличивает лимит бронирования до 100%;
        • Предприятие через "Дія" дополнительно бронирует всех работников.

          Могут ли забронированных направить на ВВК - разъяснение Минобороны09.08.25, 11:04 • 4900 просмотров

          Евгений Устименко

          ОбществоЭкономика
          Украина