Могут ли забронированных направить на ВВК - разъяснение Минобороны
Киев • УНН
Забронированные военнообязанные не направляются на ВВК. Исключения составляют случаи контракта, повторного осмотра ограниченно годных или добровольного желания.
Министерство обороны разъяснило правила прохождения ВВК для забронированных военнообязанных, пишет УНН.
Военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией
Это, как указано, определено Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, который регулируется постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года №560.
Исключениями, по данным Минобороны, являются случаи, когда военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием:
• принимаются на военную службу по контракту;
• были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медицинский осмотр (за исключением лиц с инвалидностью, признанных в установленном порядке);
• самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным08.08.25, 15:43 • 87646 просмотров