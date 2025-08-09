$41.460.00
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42
8 августа, 22:42 • 94877 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03
8 августа, 15:03 • 65145 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38
8 августа, 14:38 • 182139 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
8 августа, 13:00
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 176847 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
8 августа, 12:43
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 87657 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49
8 августа, 10:49 • 137035 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
8 августа, 09:44
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 75495 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33
8 августа, 09:33 • 54249 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21
8 августа, 09:21 • 38563 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Могут ли забронированных направить на ВВК - разъяснение Минобороны

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Забронированные военнообязанные не направляются на ВВК. Исключения составляют случаи контракта, повторного осмотра ограниченно годных или добровольного желания.

Могут ли забронированных направить на ВВК - разъяснение Минобороны

Министерство обороны разъяснило правила прохождения ВВК для забронированных военнообязанных, пишет УНН.

Военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией

- сообщили в Минобороны.

Это, как указано, определено Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, который регулируется постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года №560.

Исключениями, по данным Минобороны, являются случаи, когда военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием:

• принимаются на военную службу по контракту;

• были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медицинский осмотр (за исключением лиц с инвалидностью, признанных в установленном порядке);

• самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.

Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным08.08.25, 15:43 • 87646 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаЛайфхак
Министерство обороны Украины
Украина