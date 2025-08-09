Чи можуть заброньованих направити на ВЛК - роз'яснення Міноборони
Київ • УНН
Заброньовані військовозобов'язані не направляються на ВЛК. Винятки становлять випадки контракту, повторного огляду обмежено придатних або добровільного бажання.
Міністерство оборони роз'яснило правила проходження ВЛК для заброньованих військовозобовʼязаних, пише УНН.
Військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією
Це, як вказано, визначено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який регулюється постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560.
Винятками, за даними Міноборони є випадки, коли військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням:
• приймаються на військову службу за контрактом;
• були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку);
• самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.
