До бронювання працівників ОПК внесли зміни: що треба знати
Київ • УНН
Міністерство оборони України тепер відповідатиме за визначення критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу та бронювання їх працівників. Це рішення Кабінету міністрів України ухвалено у зв'язку з ліквідацією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
Міноборони отримало повноваження визначати критично важливі підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) та займатися організацією бронювання їх працівників, відповідно до ухваленої урядом постанови, повідомили у відомстві у понеділок, пише УНН.
До Міністерства оборони України перейшли функції щодо визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу та організації бронювання їх працівників у зв’язку з ліквідацією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України
Зазначається, що критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими "залишаються незмінними".
"Статус критично важливих підприємств, отриманий від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, залишається чинним протягом року з моменту його отримання, за умови перебування у процесі виконання відповідних контрактів", - ідеться у повідомленні.
Інші підприємства ОПК, як вказано, "уже можуть звертатися" для визначення їх критично важливими на електронну пошту Міноборони.
"Підприємства та установи, які офіційно визнані критично важливими та виконують державні контракти для забезпечення Сил безпеки і оборони, зможуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників, а також отримувати пільгове кредитування під 5% для розвитку та масштабування виробництв", - наголосили у Міноборони.
