До бронювання працівників ОПК внесли зміни: що треба знати

Ексклюзив
09:58 • 1248 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
05:44 • 18466 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 18385 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 20146 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 27802 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 51788 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 70298 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 104555 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86557 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84776 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto15 вересня, 00:48 • 16301 перегляди
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху15 вересня, 02:27 • 11587 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО15 вересня, 02:59 • 13722 перегляди
Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози15 вересня, 03:58 • 7896 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13 • 15264 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 3356 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 6114 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 18448 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 17739 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 96286 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Румунія
Іспанія
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 3674 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина07:06 • 5606 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 22711 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 29353 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 78414 перегляди
Starlink
Forbes
Financial Times
The Guardian
Fox News

До бронювання працівників ОПК внесли зміни: що треба знати

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Міністерство оборони України тепер відповідатиме за визначення критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу та бронювання їх працівників. Це рішення Кабінету міністрів України ухвалено у зв'язку з ліквідацією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Міноборони отримало повноваження визначати критично важливі підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) та займатися організацією бронювання їх працівників, відповідно до ухваленої урядом постанови, повідомили у відомстві у понеділок, пише УНН.

До Міністерства оборони України перейшли функції щодо визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу та організації бронювання їх працівників у зв’язку з ліквідацією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України

- повідомили у Міноборони

Зазначається, що критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими "залишаються незмінними".

"Статус критично важливих підприємств, отриманий від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, залишається чинним протягом року з моменту його отримання, за умови перебування у процесі виконання відповідних контрактів", - ідеться у повідомленні.

Інші підприємства ОПК, як вказано, "уже можуть звертатися" для визначення їх критично важливими на електронну пошту Міноборони.

"Підприємства та установи, які офіційно визнані критично важливими та виконують державні контракти для забезпечення Сил безпеки і оборони, зможуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників, а також отримувати пільгове кредитування під 5% для розвитку та масштабування виробництв", - наголосили у Міноборони.

ВР зробила крок до бронювання "проблемних" працівників ОПК03.09.25, 13:18 • 2959 переглядiв

Юлія Шрамко

Міністерство оборони України