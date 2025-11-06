ukenru
Минобороны утвердило критерии для определения критически важных предприятий ОПК

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Это решение позволит бронировать военнообязанных работников на период мобилизации и военное время.

Минобороны утвердило критерии для определения критически важных предприятий ОПК

В Министерстве обороны Украины утвердили Критерии для определения предприятий оборонно-промышленного комплекса, авиастроительной отрасли и сферы космической деятельности как имеющих важное значение для национальной экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.

Подробности

Соответствующее решение принято приказом Минобороны № 722 от 28 октября 2025 года. Этим документом установлены более четкие критерии, по которым предприятия могут быть признаны важными для национальной экономики.

В свою очередь, это является основанием для бронирования военнообязанных работников на период мобилизации и военное время, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 76 от 27 января 2023 года.

Все документы для рассмотрения подаются на электронный адрес: [email protected]. При этом письмо обязательно должно быть подписано электронной подписью.

Чтобы обеспечить прозрачность и удобство процесса, для предприятий разработаны детальные алгоритмы подачи документов, а также образцы документов

- заявили в Минобороны.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4630-IX, регулирующий трудовые отношения во время военного положения. Данный документ предусматривает бронирование работников оборонно-промышленного комплекса, даже при наличии проблем с воинским учетом.

Евгений Устименко

