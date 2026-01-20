Сирия дает курдам четыре дня на интеграцию, а США прекращают поддержку - Reuters

$43.180.08
15:45 • 8784 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 11718 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 20909 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 16771 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 24449 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 23248 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 23424 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21385 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17851 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 37745 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
В Верховной Раде аппарат переходит на дистанционку - нардеп
20 января, 07:46 • 3882 просмотра
Блогер Владимир Петров уволен из Национального военного мемориального кладбища
20 января, 10:30 • 13094 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники
20 января, 10:57 • 24029 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором
14:32 • 4396 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026
14:39 • 6186 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
15:45 • 8786 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
13:28 • 20909 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники
20 января, 10:57 • 24196 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропорта
20 января, 07:20 • 40593 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
19 января, 14:58 • 71852 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Андрей Сибига
Рустем Умеров
Украина
Гренландия
Соединённые Штаты
Европа
Давос
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей
17:16 • 432 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount
16:21 • 1350 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026
14:39 • 6392 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором
14:32 • 4538 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рождения
19 января, 14:12 • 35200 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Старлинк

Сирия дает курдам четыре дня на интеграцию, а США прекращают поддержку - Reuters

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Сирийское правительство дало курдским силам четыре дня на интеграцию их анклава, а США призвали согласиться. Это крупнейшее изменение территориального контроля с 2024 года, вызывающее беспокойство.

Сирия дает курдам четыре дня на интеграцию, а США прекращают поддержку - Reuters

Правительство Сирии во вторник дало курдским силам четырехдневный срок на согласование интеграции их последнего анклава в состав центрального государства. Бывший главный союзник курдов, США, призвал их согласиться. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Посол США Том Баррак в соцсетях назвал интеграцию "величайшей возможностью" для курдов в Сирии, отметив, что первичная роль Сирийских демократических сил (SDF) как противовеса боевикам ИГИЛ практически завершилась, и что США не заинтересованы в долговременном пребывании в стране, сигнализируя о конце американской поддержки.

SDF, которые за последние дни потеряли значительные территории из-за продвижения правительственных сил, заявили, что принимают режим прекращения огня и не будут вести боевые действия, если не будут атакованы.

Курды в Сирии сомневаются в будущей поддержке США13.12.24, 11:30 • 14059 просмотров

Правительство Сирии сообщило о достижении с SDF договоренности по разработке плана интеграции провинции Хасака, иначе государственные войска войдут в два города, контролируемых курдами. В рамках интеграции SDF должны предложить кандидата на должность заместителя министра обороны в Дамаске.

Этот быстрый поворот на одном из главных фронтов Сирии стал самым большим изменением территориального контроля с момента свержения президента Башара Асада в 2024 году и вызывает обеспокоенность относительно безопасности объектов, где содержатся боевики ИГИЛ, - подчеркивает издание.

Сирийские правительственные войска одержали крупнейшую победу со времен свержения режима Башара Асада: курды отступили19.01.26, 21:14 • 3926 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Reuters
Дамаск
Башар Асад
Сирия
Соединённые Штаты