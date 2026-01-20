Сирия дает курдам четыре дня на интеграцию, а США прекращают поддержку - Reuters

Правительство Сирии во вторник дало курдским силам четырехдневный срок на согласование интеграции их последнего анклава в состав центрального государства. Бывший главный союзник курдов, США, призвал их согласиться. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Посол США Том Баррак в соцсетях назвал интеграцию "величайшей возможностью" для курдов в Сирии, отметив, что первичная роль Сирийских демократических сил (SDF) как противовеса боевикам ИГИЛ практически завершилась, и что США не заинтересованы в долговременном пребывании в стране, сигнализируя о конце американской поддержки.

SDF, которые за последние дни потеряли значительные территории из-за продвижения правительственных сил, заявили, что принимают режим прекращения огня и не будут вести боевые действия, если не будут атакованы.

Правительство Сирии сообщило о достижении с SDF договоренности по разработке плана интеграции провинции Хасака, иначе государственные войска войдут в два города, контролируемых курдами. В рамках интеграции SDF должны предложить кандидата на должность заместителя министра обороны в Дамаске.

Этот быстрый поворот на одном из главных фронтов Сирии стал самым большим изменением территориального контроля с момента свержения президента Башара Асада в 2024 году и вызывает обеспокоенность относительно безопасности объектов, где содержатся боевики ИГИЛ, - подчеркивает издание.

