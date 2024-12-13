Курды в Сирии сомневаются в будущей поддержке США

Сирийские повстанцы, которые недавно помогли свергнуть режим Башара Асада, начали новое наступление. В то же время сирийские курды боятся, что после прихода Дональда Трампа на пост президента, США могут отказаться от их поддержки, как это было во время его предыдущего срока.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Сирийская национальная армия, которую поддерживает Турция, недавно вступила в столкновение с Сирийскими демократическими силами (SDF), которых поддерживает США. Турция считает эти силы угрозой из-за их связей с Курдской рабочей партией (PKK), которая более 40 лет борется с турецкими властями.

Курды Сирии, которые составляют около 10% населения страны, создали собственную территорию во время гражданской войны. Теперь опасаются, что действия нового правительства, поддерживаемого Турцией, могут привести к сложным последствиям для них.

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Хотя США вооружили SDF для борьбы с Исламским государством, возвращение Трампа ставит под сомнение, будет ли продолжаться поддержка Вашингтоном.

США неоднократно использовали курдские группы в качестве пехоты в Ираке и Сирии, но прекращали поддержку, как только ее стратегическая необходимость завершалась, что, по словам экспертов, может поставить курдов в опасную ситуацию.

Курды в Сирии оказались в очень нестабильной ситуации. Они зависят от своих отношений с США, но Соединенные Штаты считают их активами только когда это удобно - сказал Ренад Мансур, эксперт по Ближнему Востоку.

Он добавил, что" курды боятся стать жертвами", если больше не будут полезны США.

Этнические курды составляют около 40 миллионов человек на Ближнем Востоке, распределенных между Ираком, Ираном, Сирией и Турцией. Во время гражданской войны в Сирии курдские милиции сосредоточились на контроле над собственными территориями, а не на борьбе с Асадом.

США признали ее союзниками в борьбе с Исламским государством, захватившим значительные территории в Сирии и Ираке в 2014 году. Вашингтон вооружил и тренировал так называемые "подразделения народной обороны" (YPG), которые затем объединились с другими фракциями, чтобы сформировать SDF.

После капитализации на хаосе гражданской войны и борьбе с Исламским государством, SDF в настоящее время имеет около 100 000 бойцов и контролирует около 25-30% Сирии, большинство этой территории на северо-востоке от реки Евфрат.

Но возвращение Трампа к власти 20 января ставит под сомнение продолжение поддержки со стороны США. Во время своего первого срока Трамп приказал вывести американские войска из северной Сирии, что оставило SDF уязвимыми к наступлению Турции.

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Турция уже несколько раз проводила операции против курдских боевиков. Среди высокопоставленных чиновников США, включая министра обороны Джима Маттиса, были те, кто ушел в отставку в знак протеста.

Несмотря на то, что США до сих пор имеют около 900 специальных войск на месте и оказывают авиационную поддержку SDF, Трамп снова высказался против продолжения американского присутствия в Сирии.

США не должны иметь ничего общего с этим... Не вмешиваться! написал он в воскресенье.

Ферхад Шами, представитель SDF, отметил, что некоторые курды опасаются повторения старого сценария.

Мы боимся, что все повторится. Мы боимся, что США снова нас покинут - сказал он.

Ранее США поддерживали курдские восстания в Ираке, но после достижения своих целей прекращали поддержку, оставляя курдов в опасности.

На фоне этого США сейчас рассматривают возможность сотрудничества с победоносными повстанческими группами, возглавляемыми исламистами из группы «Хаят Тахрир аш-Шам», которые сформировала временное правительство после успехов в борьбе против Асада.

В то время, как Турция опасается, что автономия курдов в Сирии может подорвать стабильность внутри ее собственной страны, США сосредоточены на обеспечении национальной безопасности и предотвращении возрождения Исламского государства.

«Мы должны сохранять четкое понимание наших национальных интересов, и на первом месте должна быть борьба с возрождением Исламского государства», - сказал сенатор Крис ван Голлен.

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