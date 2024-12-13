русские военные в Сирии: занимаются мародерством и готовятся к эвакуации
Киев • УНН
Военные террористической страны в состоянии алкогольного опьянения занимаются мародерством во время подготовки к эвакуации с баз в Сирии. Ежедневно осуществляется 4-5 авиарейсов для вывоза техники, также задействованы корабли через порт Тартус.
В Сирии российские военные в состоянии алкогольного опьянения, занимаясь мародерством, присоединяются к базам в Тартусе и Хмеймиме в рамках подготовки к эвакуации. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.
Детали
Между базой Хмеймим и российскими аэродромами ежедневно осуществляется 4-5 рейсов военно-транспортными самолетами. Эти перевозки имеют целью обеспечить вывоз вооружения и военной техники.
Для транспортировки военной техники из Сирии в порт Тартус продолжают использовать российские корабли. В частности, суда, которые сейчас находятся в Норвежском море, планируют пройти через Ла-Манш в течение ближайших нескольких дней.
Кроме них, в сирийский порт направляется российский сухогруз, вышедший из города Балтийск. Также судно, которое отправилось из санкт-петербурга, будет задействовано в процессе вывоза военной техники с территории Сирии.
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