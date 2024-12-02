российские военные срочно покидают базы в Сирии из-за наступления оппозиции - ГУР

ukenru
Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 122068 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 144517 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 160365 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 164337 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 151976 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 133641 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 118076 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 126450 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 132538 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 132176 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Тернополе прогремели взрывы

В Тернополе прогремели взрывы

 • 73366 просмотра
Ночная атака дронов на Тернополь: произошло возгорание в жилом доме

Ночная атака дронов на Тернополь: произошло возгорание в жилом доме

 • 95692 просмотра
россиянка без билета и паспорта нелегально совершила перелет из Нью-Йорка в Париж

россиянка без билета и паспорта нелегально совершила перелет из Нью-Йорка в Париж

 • 44156 просмотра
В Тернополе в результате атаки дрона на жилой дом есть погибшие

В Тернополе в результате атаки дрона на жилой дом есть погибшие

 • 101401 просмотра
Вражеский дрон вызвал масштабный пожар в жилом доме Тернополя

Вражеский дрон вызвал масштабный пожар в жилом доме Тернополя

 • 58155 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 150662 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 147791 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 160535 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 170895 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 190608 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 102112 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 100744 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 103266 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 104330 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 103319 просмотра
Актуальное
российские военные срочно покидают базы в Сирии из-за наступления оппозиции - ГУР

российские военные срочно покидают базы в Сирии из-за наступления оппозиции - ГУР

Киев  •  УНН

 • 4535 просмотра

Read in English

Оппозиционные силы продвигаются на юг Сирии, начались бои в городах Хама, Хомс и Сувейда. Российские военные эвакуируются с баз, оставляя технику и вооружение, а командование рф признает потерю контроля над ситуацией.

Ситуация для россиян в Сирии ухудшается. Оппозиционные поддерживаемому россией режиму Асада силы активно продвигаются на юг страны, состоялись первые городские бои в городах Хама, Хомс и Сувейда. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщило Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

Детали

По данным ГУР, военный контингент рф сбежал из Хамы и эвакуировался к базе "Хмеймим". Руководитель расположенного в Хмеймиме  координационного штаба россиян генерал-полковник александр журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада.

В Дамаске начались первые вооруженные беспорядки-российские военные и дипломаты аврально и срочно начали покидать столицу Сирии. Также россияне бежали с военной базы в городе Хан-Шейхун, оставив там значительный арсенал вооружений и техники

- говорится в сообщении ГУР.

Сообщается, что 1 декабря российские самолеты нанесли авиаудары в районах Хан-Шейхуна ― целью атаки, вероятно, было уничтожение военной техники рф, которая перешла к оппозиционным силам.

Дополнение

На фоне панического бегства российских войск в арабоязычных пабликах получила активное распространение новость о отставке командующего контингентом рф генерала киселя.

В москву "на ковер" также отозвали полковника вадима байкулова, который командовал подразделением российских спецназовцев ― он должен объяснить, почему подчиненный ему личный состав понес потери убитыми, а военная техника в Алеппо была захвачена.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
damaskДамаск
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия