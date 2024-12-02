российские военные срочно покидают базы в Сирии из-за наступления оппозиции - ГУР

Ситуация для россиян в Сирии ухудшается. Оппозиционные поддерживаемому россией режиму Асада силы активно продвигаются на юг страны, состоялись первые городские бои в городах Хама, Хомс и Сувейда. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщило Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

Детали

По данным ГУР, военный контингент рф сбежал из Хамы и эвакуировался к базе "Хмеймим". Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник александр журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада.

В Дамаске начались первые вооруженные беспорядки-российские военные и дипломаты аврально и срочно начали покидать столицу Сирии. Также россияне бежали с военной базы в городе Хан-Шейхун, оставив там значительный арсенал вооружений и техники - говорится в сообщении ГУР.

Сообщается, что 1 декабря российские самолеты нанесли авиаудары в районах Хан-Шейхуна ― целью атаки, вероятно, было уничтожение военной техники рф, которая перешла к оппозиционным силам.

Дополнение

На фоне панического бегства российских войск в арабоязычных пабликах получила активное распространение новость о отставке командующего контингентом рф генерала киселя.

В москву "на ковер" также отозвали полковника вадима байкулова, который командовал подразделением российских спецназовцев ― он должен объяснить, почему подчиненный ему личный состав понес потери убитыми, а военная техника в Алеппо была захвачена.