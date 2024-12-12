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В Сирии повстанцы сожгли могилу отца Башара Асада

В Сирии повстанцы сожгли могилу отца Башара Асада

Киев  •  УНН

 • 1380 просмотра

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Сирийские повстанцы сожгли могилу бывшего президента Хафеза аль-Асада в городе Кардаха. По всей стране уничтожены статуи и плакаты обоих президентов Асадов во время празднования свержения режима.

Сирийские повстанцы в городе Кардаха разрушили могилу покойного президента Хафеза аль-Асада, отца свергнутого президента Башара. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что статуи и плакаты покойного президента Хафеза и его сына Башара уничтожили по всей стране под радостные возгласы сирийцев, которые праздновали свержение режима Асада.

Хафез аль-Асад правил Сирией с 1971 года до своей смерти в 2000 году. Тогда власть перешла к его сыну Башару Асаду.

Бывший президент-диктатор родился и вырос в семье алавитов, ответвления шиитского ислама и религиозного меньшинства в Сирии, основной центр населения которой находится в провинции Латакия. Она расположена вблизи побережья Средиземного моря у границы с Турцией.

Многие алавиты, которые составляют около 10% населения страны, были сторонниками Асадов во время их длительного пребывания у власти. Некоторые из них теперь опасаются, что могут стать мишенью для повстанцев.

Напомним

Башар Асад покинул Сирию на фоне взятия Дамаска и других крупных городов отрядами боевых формирований оппозиции, - он прибыл в Россию, где уже получил убежище.

Масштабная эвакуация российских войск из Сирии: задействован караван самолетов10 дек. 2024, 10:36 • 17252 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия
turtsiyaТурция