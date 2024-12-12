В Сирии повстанцы сожгли могилу отца Башара Асада
Киев • УНН
Сирийские повстанцы сожгли могилу бывшего президента Хафеза аль-Асада в городе Кардаха. По всей стране уничтожены статуи и плакаты обоих президентов Асадов во время празднования свержения режима.
Сирийские повстанцы в городе Кардаха разрушили могилу покойного президента Хафеза аль-Асада, отца свергнутого президента Башара. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что статуи и плакаты покойного президента Хафеза и его сына Башара уничтожили по всей стране под радостные возгласы сирийцев, которые праздновали свержение режима Асада.
Хафез аль-Асад правил Сирией с 1971 года до своей смерти в 2000 году. Тогда власть перешла к его сыну Башару Асаду.
Бывший президент-диктатор родился и вырос в семье алавитов, ответвления шиитского ислама и религиозного меньшинства в Сирии, основной центр населения которой находится в провинции Латакия. Она расположена вблизи побережья Средиземного моря у границы с Турцией.
Многие алавиты, которые составляют около 10% населения страны, были сторонниками Асадов во время их длительного пребывания у власти. Некоторые из них теперь опасаются, что могут стать мишенью для повстанцев.
Напомним
Башар Асад покинул Сирию на фоне взятия Дамаска и других крупных городов отрядами боевых формирований оппозиции, - он прибыл в Россию, где уже получил убежище.
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