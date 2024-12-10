Масштабная эвакуация российских войск из Сирии: задействован караван самолетов
Киев • УНН
россия организовала масштабную эвакуацию войск и техники из Сирии через авиабазу Хмеймим. Задействован караван военно-транспортных самолетов и кораблей, а в порту Тартуса проводится экстренный демонтаж оборудования.
Для отступления из Сирии россияне задействовали караван военно-транспортных бортов, на которые грузят остатки войск, вооружений и военной техники. Самолеты курсируют по маршруту «Хмеймим - Ульяновск». Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУР Украины.
Детали
По данным ГУР, с авиабазы Хмеймим запланированы перелеты нескольких самолетов Ан-124 и Ил-76МД по маршрутам к аэродромам «ульяновск», «чкаловский» и «приволжский».
Также рф привлекает дополнительные объекты флота: в частности, в городе Балтийск приказали подготовить к выходу в Тартус сухогруз «Sparta II» и большой десантный корабль «Александр Шабалин».
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Курс на Средиземное море взяли большие десантные корабли северного флота России «Александр отраковский» и «Иван Гринь».
В операции «сирийское отступление» также участвуют вражеские фрегаты «адмирал Горшков» и «адмирал Головко».
В порту Тартуса россияне проводят экстренный демонтаж оборудования и военного имущества. Туда уже прибыли несколько сотен российских спецназовцев для обеспечения безопасности отступления.
Вероятно государство-агрессор рассчитывает на договоренности с антиправительственными силами по беспрепятственному выходу из Сирии. Даже представители так называемой московской дипломатии больше не называют восставшие против режима Асада группировки «террористами», а демонстрируют нейтральную, даже «милую» публичную риторику
Между тем, как сообщается, среди остатков российского контингента в Сирии продолжается фрустрация и угнетение - московиты даже выражают недовольство своими вождями и командирами, в частности их организационной несостоятельностью. Одна из военных баз с российскими военными находится в осаде.
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