россия теряет способность эффективно обеспечивать оборонный сектор, сохраняя экономическую стабильность. Это происходит из-за растущих расходов на войну, коррупции, нехватки рабочей силы и других факторов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отчет американского Института изучения войны (ISW).

Детали

Прежде чем сделать выводы, аналитики привели для понимания информацию последних дней относительно российских финансов.

В частности, 7 декабря министр обороны США Ллойд заявил, что россия потратила на войну против Украины более 200 млрд долларов и понесла по меньшей мере 700 тысяч потерь с февраля 2022 года. При этом недавние потери составляли всего 1000 солдат в день.

В понедельник, 9 декабря, украинский Центр противодействия дезинформации сообщил, что ликвидные активы россии в ее Фонде национального благосостояния сократились со 140 млрд долларов в феврале 2022 года до 53,8 млрд долларов к 1 декабря 2024 года. Центр отметил, что РФ все больше полагается на резервы китайского юаня и продажу золота для покрытия своего бюджетного дефицита, а также выделяет треть своего национального бюджета на 2025-2027 годы на оборонные расходы, что свидетельствует о неустойчивом приоритете войны в ущерб экономической стабильности.

россия продолжает сталкиваться с ошеломляющими расходами, необходимыми для поддержания своих военных усилий против Украины, с растущей экономической напряженностью, нехваткой рабочей силы и системной коррупцией, что угрожает устойчивости российской оборонно-промышленной базы (ОПБ) - говорится в отчете ISW.

Также генеральный прокурор россии игорь краснов заявил 9 декабря, что коррупционные преступления, включая взяточничество, выросли почти на 30% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. При этом власти рф привлекли к дисциплинарной ответственности более 30 тысяч российских чиновников за коррупционные нарушения в 2024 году.

Вывод ISW

Аналитики считают, что рост экономического давления на россию, вызванный войной, в сочетании с широко распространенной коррупцией, нехваткой рабочей силы и неэффективностью российской оборонной промышленности, вероятно, усилят стоимость войны для России и еще больше подорвут ее способность эффективно поддерживать деятельность оборонного сектора, сохраняя при это экономическую стабильность.

Напомним,

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