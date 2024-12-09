Сирийское посольство в Москве сменило флаг после свержения режима Асада
Киев • УНН
Посольство Сирии в Москве подняло флаг оппозиции после смены власти в стране. Башар Асад, управлявший страной 24 года, получил убежище в России после захвата Дамаска повстанцами.
Сирийское посольство в Москве подняло флаг оппозиции, захватившей власть в стране. Передает УНН со ссылкой на Agence France-Presse.
Флаг сирийской оппозиции был поднят в понедельник на здании посольства Сирии в Москве, сообщает корреспондент Agence France-Presse.
По данным росСМИ, которые ссылаются на источники в Кремле, президент Сирии и его семья находятся в Москве: Россия предоставит убежище Башару Асаду, которого в это воскресенье свергли от власти в Сирии после 24 лет спустя в результате наступления повстанцев, возглавляемых исламской группировкой "Организация освобождения Леванта" и фракциями, поддерживаемыми Турцией.
Напомним
ISW сообщает о возможной потере российских баз в Сирии ,что повлияет на военное присутствие рф в регионе. Потеря баз нарушит логистику и ослабит операции России в Африке и на Ближнем Востоке.
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