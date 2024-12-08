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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Повстанцы объявляют о входе в Дамаск: захвачен президентский дворец, Асад покинул столицу

Повстанцы объявляют о входе в Дамаск: захвачен президентский дворец, Асад покинул столицу

Киев  •  УНН

 • 339 просмотра

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Сирийские повстанцы вошли в Дамаск и захватили президентский дворец. Башар Асад покинул столицу, а премьер-министр готов передать власть новому руководству.

На сегодняшний день стало известно о вероятном крахе падения режима президента Башара Асада. Альянс повстанцев, добившийся значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, объявил о захвате столицы Дамаска и сообщил о падении правителя Башара Асада. сообщается, что правитель Асад покинул столицу.

Передает УНН со ссылкой на dpa.

Антиправительственные боевики-исламисты в Сирии заявляют, что вошли в столицу Дамаск. Это подтверждает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдель-Рахман.

После быстрого наступления в Дамаске повстанцы вошли в президентский дворец.

На видео в социальных сетях видно, как вооруженные люди стреляют в воздух у входных ворот, где вероятно начинается территория дворца. Новостной канал "Аль-Арабия" показал кадры, на которых повстанцы исследуют дворцовые помещения и сады и делают фотографии.

Президент и правитель Сирии Башар аль-Асад скорее всего, недавно покинул Дамаск. 

Тем временем глава правительства Мохаммед аль-Джалали объявил о готовности передать власть. В видеообращении он заявил, что готов передать бразды правления "любому руководству, которое определит сирийский народ".

По словам повстанцев, государственные учреждения в Дамаске должны"оставаться под наблюдением бывшего премьер-министра до официальной передачи власти".

Напомним

Повстанческие силы приближаются к центру столицы, а президентская гвардия покинула обычное место дислокациий.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
damaskДамаск
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия