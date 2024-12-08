Повстанцы объявляют о входе в Дамаск: захвачен президентский дворец, Асад покинул столицу
Киев • УНН
Сирийские повстанцы вошли в Дамаск и захватили президентский дворец. Башар Асад покинул столицу, а премьер-министр готов передать власть новому руководству.
На сегодняшний день стало известно о вероятном крахе падения режима президента Башара Асада. Альянс повстанцев, добившийся значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, объявил о захвате столицы Дамаска и сообщил о падении правителя Башара Асада. сообщается, что правитель Асад покинул столицу.
Передает УНН со ссылкой на dpa.
Антиправительственные боевики-исламисты в Сирии заявляют, что вошли в столицу Дамаск. Это подтверждает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдель-Рахман.
После быстрого наступления в Дамаске повстанцы вошли в президентский дворец.
На видео в социальных сетях видно, как вооруженные люди стреляют в воздух у входных ворот, где вероятно начинается территория дворца. Новостной канал "Аль-Арабия" показал кадры, на которых повстанцы исследуют дворцовые помещения и сады и делают фотографии.
Президент и правитель Сирии Башар аль-Асад скорее всего, недавно покинул Дамаск.
Тем временем глава правительства Мохаммед аль-Джалали объявил о готовности передать власть. В видеообращении он заявил, что готов передать бразды правления "любому руководству, которое определит сирийский народ".
По словам повстанцев, государственные учреждения в Дамаске должны"оставаться под наблюдением бывшего премьер-министра до официальной передачи власти".
Напомним
Повстанческие силы приближаются к центру столицы, а президентская гвардия покинула обычное место дислокациий.