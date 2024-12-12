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Лидер сирийских повстанцев расформирует силы безопасности режима Асада

Лидер сирийских повстанцев расформирует силы безопасности режима Асада

Киев  •  УНН

 • 581 просмотра

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Ахмад аль-Шараа планирует распустить силы безопасности режима Асада и закрыть тюрьмы. Повстанцы амнистируют военнослужащих срочной службы и сформируют новое правительство технократов до марта 2025 года.

Лидер сирийских повстанцев Ахмад аль-Шараа, известный как Абу Мохаммед аль-Голани, планирует распустить силы безопасности свергнутого режима Башара Асада. Об этом Ахмад аль-Шараа сообщил в письме изданию Reuters, пишет УНН.

Детали

Офис руководителя повстанцев в письменном заявлении агентству отметил, что Шараа "распустит силы безопасности предыдущего режима и закроет печально известные тюрьмы".

По подсчетам, режим Асада удерживал десятки тысяч заключенных, которые отчаянно искали своих близких. Некоторых освободили живыми, других идентифицировали как погибших, а тысячи других до сих пор не найдены.

В Сирии повстанцы сожгли могилу отца Башара Асада11 дек. 2024, 23:10 • 3215 просмотров

Кроме того, говорится в заявлении, военное командование, связанное с группировкой Шараа "Хайят Тахрир аш-Шам", амнистирует военнослужащих срочной службы.

Лидер повстанцев также сказал, что внимательно следит за возможными складами химического оружия и координирует свои действия с международными организациями, чтобы их обезопасить. Группировка уже объявила, что ни при каких обстоятельствах не будет использовать химическое оружие.

В заявлении Шараа повторил, что сформирует правительство технократов, а нынешнее переходное правительство будет работать до марта 2025 года.

Напомним

Сирийские повстанцы, которые достигли значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, 8 декабря объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада. Сам же Асад бежал в Россию.

Мохамед аль-Башир назначен исполняющим обязанности премьер-министра Сирии для переходного правительства до марта.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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