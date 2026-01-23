$43.180.08
ООН бере под контроль лагеря ИГИЛ в Сирии после отступления курдских сил

Киев • УНН

 • 4 просмотра

ООН взяла на себя ответственность за управление лагерями для перемещенных лиц в Сирии после отступления курдских сил. Это касается около 28 000 гражданских лиц, преимущественно женщин и детей, связанных с ИГИЛ.

ООН бере под контроль лагеря ИГИЛ в Сирии после отступления курдских сил

Организация Объединенных Наций объявила о принятии на себя ответственности за управление масштабными лагерями для перемещенных лиц на северо-востоке Сирии. Это решение стало следствием быстрого отступления курдских подразделений "SDF", которые годами охраняли десятки тысяч людей, связанных с группировкой Исламское государство. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Во вторник силы "SDF" покинули территорию лагеря Аль-Холь, где вместе с лагерем Родж находится около 28 000 гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. Представители ООН сообщили, что агентство по делам беженцев "УВКБ ООН" и детский фонд ЮНИСЕФ уже прибыли на объекты для координации помощи. Сирийское правительство, которое установило внешний периметр безопасности вокруг лагерей, выразило готовность содействовать международным гуманитарным группам.

Сирия дает курдам четыре дня на интеграцию, а США прекращают поддержку - Reuters20.01.26, 19:27 • 13601 просмотр

Проблемы безопасности и хаос

Несмотря на присутствие сирийских правительственных сил, ситуация внутри лагерей остается нестабильной. Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил о фактах мародерства и поджогов, что препятствует полноценному доступу персонала к внутренним зонам. ООН активно ведет переговоры с Дамаском, чтобы гарантировать безопасность гуманитарных коридоров и возобновить поставки продуктов и медикаментов для жителей лагерей.

Перевод удерживаемых лиц в Ирак

Параллельно с гуманитарными процессами началась операция по перемещению боевиков ИГИЛ в Ирак. Американские военные подтвердили перевод первой группы из 150 заключенных, тогда как в общей сложности планируется вывезти до 7000 человек. Власти Ирака уже заявили о готовности начать судебные процессы против задержанных в рамках своей национальной системы правосудия и призвали мировое сообщество к сотрудничеству в этом вопросе. 

США начали переброску боевиков "Исламского государства" из Сирии в Ирак22.01.26, 01:21 • 3838 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Reuters
ЮНИСЕФ
Организация Объединенных Наций
Ирак
Дамаск
Сирия