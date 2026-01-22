$43.180.08
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
19:21 • 7114 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 15522 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 25345 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 18669 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 31875 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 34614 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20686 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21636 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39405 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
The New York Times

США начали переброску боевиков "Исламского государства" из Сирии в Ирак

Киев • УНН

 • 2 просмотра

США успешно переместили 150 боевиков ИГИЛ из Сирии в Ирак. Этот шаг является частью плана по переброске до 7000 заключенных на фоне нестабильности в регионе.

США начали переброску боевиков "Исламского государства" из Сирии в Ирак
Фото: Reuters

Американские военные заявили об успешном переводе первой группы из 150 удерживаемых лиц группировки "Исламское государство" из Сирии в Ирак. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Операция была начата после быстрого распада Сирийских демократических сил, что поставило под угрозу безопасность тюрем и лагерей на северо-востоке Сирии. Согласно официальному плану, в будущем в иракские объекты могут переместить в общей сложности до 7000 боевиков ИГИЛ.

Международная координация и риски безопасности

Адмирал США Брэд Купер подчеркнул важность сотрудничества с местными властями для завершения миссии.

США ликвидировали в Сирии «опытного» лидера террористов, ответственного за убийство американцев18.01.26, 00:33 • 5177 просмотров

Мы тесно координируем действия с региональными партнерами, в частности с правительством Ирака, и искренне ценим их роль в обеспечении длительного поражения ИГИЛ

– заявил главнокомандующий американскими силами на Ближнем Востоке.

 Перевод боевиков из центра содержания в Хасаке в безопасные места в Ираке является критическим шагом для недопущения побега террористов на фоне нестабильности в регионе.

Взаимодействие с новым правительством Сирии

Центральное командование США также сообщило о контакте адмирала Купера с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа. Во время разговора сирийскую сторону проинформировали о логистике перемещения заключенных. Купер "выразил ожидание, что сирийские силы, а также все другие силы будут избегать любых действий, которые могут помешать этому", чтобы гарантировать безопасность гуманитарного и военного коридоров во время транспортировки опасных лиц. 

Сирия дает курдам четыре дня на интеграцию, а США прекращают поддержку - Reuters20.01.26, 19:27 • 12270 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Центральное командование США
Reuters
Ирак
Сирия
Соединённые Штаты