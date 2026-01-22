США начали переброску боевиков "Исламского государства" из Сирии в Ирак
США успешно переместили 150 боевиков ИГИЛ из Сирии в Ирак. Этот шаг является частью плана по переброске до 7000 заключенных на фоне нестабильности в регионе.
Американские военные заявили об успешном переводе первой группы из 150 удерживаемых лиц группировки "Исламское государство" из Сирии в Ирак. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Операция была начата после быстрого распада Сирийских демократических сил, что поставило под угрозу безопасность тюрем и лагерей на северо-востоке Сирии. Согласно официальному плану, в будущем в иракские объекты могут переместить в общей сложности до 7000 боевиков ИГИЛ.
Международная координация и риски безопасности
Адмирал США Брэд Купер подчеркнул важность сотрудничества с местными властями для завершения миссии.
Мы тесно координируем действия с региональными партнерами, в частности с правительством Ирака, и искренне ценим их роль в обеспечении длительного поражения ИГИЛ
Перевод боевиков из центра содержания в Хасаке в безопасные места в Ираке является критическим шагом для недопущения побега террористов на фоне нестабильности в регионе.
Взаимодействие с новым правительством Сирии
Центральное командование США также сообщило о контакте адмирала Купера с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа. Во время разговора сирийскую сторону проинформировали о логистике перемещения заключенных. Купер "выразил ожидание, что сирийские силы, а также все другие силы будут избегать любых действий, которые могут помешать этому", чтобы гарантировать безопасность гуманитарного и военного коридоров во время транспортировки опасных лиц.
