США начали переброску боевиков "Исламского государства" из Сирии в Ирак

Американские военные заявили об успешном переводе первой группы из 150 удерживаемых лиц группировки "Исламское государство" из Сирии в Ирак. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Операция была начата после быстрого распада Сирийских демократических сил, что поставило под угрозу безопасность тюрем и лагерей на северо-востоке Сирии. Согласно официальному плану, в будущем в иракские объекты могут переместить в общей сложности до 7000 боевиков ИГИЛ.

Международная координация и риски безопасности

Адмирал США Брэд Купер подчеркнул важность сотрудничества с местными властями для завершения миссии.

Мы тесно координируем действия с региональными партнерами, в частности с правительством Ирака, и искренне ценим их роль в обеспечении длительного поражения ИГИЛ – заявил главнокомандующий американскими силами на Ближнем Востоке.

Перевод боевиков из центра содержания в Хасаке в безопасные места в Ираке является критическим шагом для недопущения побега террористов на фоне нестабильности в регионе.

Взаимодействие с новым правительством Сирии

Центральное командование США также сообщило о контакте адмирала Купера с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа. Во время разговора сирийскую сторону проинформировали о логистике перемещения заключенных. Купер "выразил ожидание, что сирийские силы, а также все другие силы будут избегать любых действий, которые могут помешать этому", чтобы гарантировать безопасность гуманитарного и военного коридоров во время транспортировки опасных лиц.

