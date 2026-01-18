США ликвидировали в Сирии «опытного» лидера террористов, ответственного за убийство американцев
Центральное командование США ликвидировало Билала Хасана аль-Джасима, лидера ИГИЛ, ответственного за нападение 13 декабря в Пальмире, в результате которого погибли двое американских военных и переводчик. Этот авиаудар является частью кампании США против террористов в регионе.
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило об уничтожении опытного лидера террористов в результате авиаудара на северо-западе Сирии. Ликвидированный боевик Билал Хасан аль-Джасим был непосредственно связан с нападением "Исламского государства" (ИГИЛ), произошедшим 13 декабря в Пальмире. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным военных, именно аль-Джасим планировал нападения и координировал действия боевика ИГИЛ, который в декабре устроил засаду на американских военных. Напомним, тогда в городе Пальмира погибли двое военнослужащих США и гражданский переводчик.
Удар, нанесенный в пятницу, стал частью масштабной кампании США, направленной на полное уничтожение ячеек террористов в регионе.
Этот удар демонстрирует нашу решимость преследовать террористов, которые атакуют наши силы
Масштабы операции против ИГИЛ
Американские войска значительно активизировали свои действия в Сирии после событий 13 декабря. По официальным данным:
- поражено более 100 объектов инфраструктуры и складов с оружием ИГИЛ;
- в течение прошлого года задержано более 300 боевиков;
- ликвидировано более 20 полевых командиров.
Президент Дональд Трамп ранее обещал нанести "большой ущерб" группировкам, ответственным за гибель американцев. Он также отметил эффективное сотрудничество с новым правительством Сирии, которое Вашингтон признал союзником после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года.
