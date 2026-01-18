США ликвидировали в Сирии «опытного» лидера террористов, ответственного за убийство американцев

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 января, 12:49 • 13434 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 22729 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 20741 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 32190 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 42370 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 36577 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 53167 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28751 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44169 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36207 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине вступил в силу закон об усилении мер безопасности в школах: что он предусматривает17 января, 14:20 • 6576 просмотра
россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС - ГУР17 января, 14:47 • 5140 просмотра
рф может готовить удары по объектам, обслуживающим атомные станции - Зеленский17 января, 15:40 • 4450 просмотра
Во всех регионах Украины 18 января будут действовать графики отключения света17 января, 16:25 • 8112 просмотра
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта рф17 января, 16:36 • 4986 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 21921 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 53171 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 30450 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 62112 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 92235 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Али Хаменеи
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Франция
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 19878 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 17696 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 15971 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 15512 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 27113 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Truth Social
Дипломатка

США ликвидировали в Сирии «опытного» лидера террористов, ответственного за убийство американцев

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Центральное командование США ликвидировало Билала Хасана аль-Джасима, лидера ИГИЛ, ответственного за нападение 13 декабря в Пальмире, в результате которого погибли двое американских военных и переводчик. Этот авиаудар является частью кампании США против террористов в регионе.

США ликвидировали в Сирии «опытного» лидера террористов, ответственного за убийство американцев
Фото: AP

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило об уничтожении опытного лидера террористов в результате авиаудара на северо-западе Сирии. Ликвидированный боевик Билал Хасан аль-Джасим был непосредственно связан с нападением "Исламского государства" (ИГИЛ), произошедшим 13 декабря в Пальмире. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным военных, именно аль-Джасим планировал нападения и координировал действия боевика ИГИЛ, который в декабре устроил засаду на американских военных. Напомним, тогда в городе Пальмира погибли двое военнослужащих США и гражданский переводчик.

Великобритания и Франция нанесли авиаудары по подземному складу "Исламского государства" в Сирии04.01.26, 01:31 • 10620 просмотров

Удар, нанесенный в пятницу, стал частью масштабной кампании США, направленной на полное уничтожение ячеек террористов в регионе.

Этот удар демонстрирует нашу решимость преследовать террористов, которые атакуют наши силы

– заявил командующий Центральным командованием адмирал Брэд Купер.

Масштабы операции против ИГИЛ

Американские войска значительно активизировали свои действия в Сирии после событий 13 декабря. По официальным данным:

  • поражено более 100 объектов инфраструктуры и складов с оружием ИГИЛ;
    • в течение прошлого года задержано более 300 боевиков;
      • ликвидировано более 20 полевых командиров.

        Президент Дональд Трамп ранее обещал нанести "большой ущерб" группировкам, ответственным за гибель американцев. Он также отметил эффективное сотрудничество с новым правительством Сирии, которое Вашингтон признал союзником после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года. 

        США пригрозили Сирии вернуть санкции из-за курдов - WSJ17.01.26, 12:14 • 9176 просмотров

        Степан Гафтко

        Новости Мира
        Центральное командование США
        Башар Асад
        Дональд Трамп
        Сирия
        Соединённые Штаты