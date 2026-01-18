США ліквідували в Сирії "досвідченого" лідера терористів, відповідального за вбивство американців

Фото: AP

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило про знищення досвідченого лідера терористів унаслідок авіаудару на північному заході Сирії. Ліквідований бойовик Білал Хасан аль-Джасім був безпосередньо пов'язаний із нападом "Ісламської держави" (ІДІЛ), що стався 13 грудня у Пальмірі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними військових, саме аль-Джасім планував напади та координував дії бойовика ІДІЛ, який у грудні влаштував засідку на американських військових. Нагадаємо, тоді в місті Пальміра загинули двоє військовослужбовців США та цивільний перекладач.

Британія та Франція завдали авіаударів по підземному складу "Ісламської держави" в Сирії

Удар, нанесений у п'ятницю, став частиною масштабної кампанії США, спрямованої на повне знищення осередків терористів у регіоні.

Цей удар демонструє нашу рішучість переслідувати терористів, які атакують наші сили – заявив командувач Центрального командування адмірал Бред Купер.

Масштаби операції проти ІДІЛ

Американські війська значно активізували свої дії в Сирії після подій 13 грудня. За офіційними даними:

уражено понад 100 об'єктів інфраструктури та складів зі зброєю ІДІЛ;

протягом минулого року затримано понад 300 бойовиків;

ліквідовано понад 20 польових командирів.

Президент Дональд Трамп раніше обіцяв завдати "великої шкоди" угрупованням, відповідальним за загибель американців. Він також відзначив ефективну співпрацю з новим урядом Сирії, який Вашингтон визнав союзником після падіння режиму Башара Асада у грудні 2024 року.

