США ліквідували в Сирії "досвідченого" лідера терористів, відповідального за вбивство американців
Київ • УНН
Центральне командування США ліквідувало Білала Хасана аль-Джасіма, лідера ІДІЛ, відповідального за напад 13 грудня у Пальмірі, внаслідок якого загинули двоє американських військових та перекладач. Цей авіаудар є частиною кампанії США проти терористів у регіоні.
Центральне командування США (CENTCOM) повідомило про знищення досвідченого лідера терористів унаслідок авіаудару на північному заході Сирії. Ліквідований бойовик Білал Хасан аль-Джасім був безпосередньо пов'язаний із нападом "Ісламської держави" (ІДІЛ), що стався 13 грудня у Пальмірі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними військових, саме аль-Джасім планував напади та координував дії бойовика ІДІЛ, який у грудні влаштував засідку на американських військових. Нагадаємо, тоді в місті Пальміра загинули двоє військовослужбовців США та цивільний перекладач.
Удар, нанесений у п'ятницю, став частиною масштабної кампанії США, спрямованої на повне знищення осередків терористів у регіоні.
Цей удар демонструє нашу рішучість переслідувати терористів, які атакують наші сили
Масштаби операції проти ІДІЛ
Американські війська значно активізували свої дії в Сирії після подій 13 грудня. За офіційними даними:
- уражено понад 100 об'єктів інфраструктури та складів зі зброєю ІДІЛ;
- протягом минулого року затримано понад 300 бойовиків;
- ліквідовано понад 20 польових командирів.
Президент Дональд Трамп раніше обіцяв завдати "великої шкоди" угрупованням, відповідальним за загибель американців. Він також відзначив ефективну співпрацю з новим урядом Сирії, який Вашингтон визнав союзником після падіння режиму Башара Асада у грудні 2024 року.
