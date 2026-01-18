$43.180.08
17 січня, 12:49 • 13361 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 22533 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 20604 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 32037 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 42245 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 36486 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 53038 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28726 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 44145 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36192 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Графіки відключень електроенергії
США ліквідували в Сирії "досвідченого" лідера терористів, відповідального за вбивство американців

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Центральне командування США ліквідувало Білала Хасана аль-Джасіма, лідера ІДІЛ, відповідального за напад 13 грудня у Пальмірі, внаслідок якого загинули двоє американських військових та перекладач. Цей авіаудар є частиною кампанії США проти терористів у регіоні.

США ліквідували в Сирії "досвідченого" лідера терористів, відповідального за вбивство американців
Фото: AP

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило про знищення досвідченого лідера терористів унаслідок авіаудару на північному заході Сирії. Ліквідований бойовик Білал Хасан аль-Джасім був безпосередньо пов'язаний із нападом "Ісламської держави" (ІДІЛ), що стався 13 грудня у Пальмірі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними військових, саме аль-Джасім планував напади та координував дії бойовика ІДІЛ, який у грудні влаштував засідку на американських військових. Нагадаємо, тоді в місті Пальміра загинули двоє військовослужбовців США та цивільний перекладач.

Удар, нанесений у п'ятницю, став частиною масштабної кампанії США, спрямованої на повне знищення осередків терористів у регіоні.

Цей удар демонструє нашу рішучість переслідувати терористів, які атакують наші сили

– заявив командувач Центрального командування адмірал Бред Купер.

Масштаби операції проти ІДІЛ

Американські війська значно активізували свої дії в Сирії після подій 13 грудня. За офіційними даними:

  • уражено понад 100 об'єктів інфраструктури та складів зі зброєю ІДІЛ;
    • протягом минулого року затримано понад 300 бойовиків;
      • ліквідовано понад 20 польових командирів.

        Президент Дональд Трамп раніше обіцяв завдати "великої шкоди" угрупованням, відповідальним за загибель американців. Він також відзначив ефективну співпрацю з новим урядом Сирії, який Вашингтон визнав союзником після падіння режиму Башара Асада у грудні 2024 року. 

        Степан Гафтко

        Новини Світу
        Центральне Командування Збройних сил США
        Башар аль-Асад
        Дональд Трамп
        Сирія
        Сполучені Штати Америки