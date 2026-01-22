США розпочали перевезення бойовиків "Ісламської держави" із Сирії до Іраку

$43.180.08
50.320.20
ukenru
22:20 • 936 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
19:21 • 7114 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 15523 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 25345 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 18669 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 31875 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 34614 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20686 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21636 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39405 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У США є зброя, яка знищить все завдяки одній ракеті - Трамп 21 січня, 14:15 • 10365 перегляди
Трамп у Давосі анонсував зустріч із Зеленським21 січня, 14:39 • 9468 перегляди
Федоров обіцяє радикальну реформу ЗСУ для збільшення втрат росіян - Reuters21 січня, 15:09 • 11140 перегляди
Трамп припинить підтримку України у випадку санкцій Європи через Гренландію - NYT21 січня, 15:28 • 4090 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 5894 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 25345 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 31875 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 30142 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 34614 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 51102 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Геннадій Труханов
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Реклама
УНН Lite
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo18:19 • 3522 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 5932 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 30142 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 28662 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 25405 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The New York Times

США розпочали перевезення бойовиків "Ісламської держави" із Сирії до Іраку

Київ • УНН

 • 2 перегляди

США успішно перемістили 150 бойовиків ІДІЛ із Сирії до Іраку. Цей крок є частиною плану з перевезення до 7000 ув'язнених на тлі нестабільності в регіоні.

США розпочали перевезення бойовиків "Ісламської держави" із Сирії до Іраку
Фото: Reuters

Американські військові заявили про успішне переведення першої групи зі 150 утримуваних осіб угруповання "Ісламська держава" із Сирії до Іраку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Операція була розпочата після швидкого розпаду Сирійських демократичних сил, що поставило під загрозу безпеку в’язниць та таборів на північному сході Сирії. Згідно з офіційним планом, у майбутньому до іракських об’єктів можуть перемістити загалом до 7000 бойовиків ІДІЛ.

Міжнародна координація та безпекові ризики

Адмірал США Бред Купер підкреслив важливість співпраці з місцевою владою для завершення місії.

США ліквідували в Сирії "досвідченого" лідера терористів, відповідального за вбивство американців18.01.26, 00:33 • 5177 переглядiв

Ми тісно координуємо дії з регіональними партнерами, зокрема з урядом Іраку, і щиро цінуємо їхню роль у забезпеченні тривалої поразки ІДІЛ

– заявив головнокомандувач американських сил на Близькому Сході.

 Переведення бойовиків із центру утримання в Хасаці до безпечних місць в Іраку є критичним кроком для недопущення втечі терористів на тлі нестабільності в регіоні.

Взаємодія з новим урядом Сирії

Центральне командування США також повідомило про контакт адмірала Купера з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа. Під час розмови сирійську сторону проінформували про логістику переміщення ув'язнених. Купер "висловив очікування, що сирійські сили, а також усі інші сили уникатимуть будь-яких дій, які можуть перешкодити цьому", щоб гарантувати безпеку гуманітарного та військового коридорів під час транспортування небезпечних осіб. 

Сирія дає курдам чотири дні на інтеграцію, а США припиняють підтримку - Reuters20.01.26, 19:27 • 12270 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Центральне Командування Збройних сил США
Reuters
Ірак
Сирія
Сполучені Штати Америки