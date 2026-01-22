США розпочали перевезення бойовиків "Ісламської держави" із Сирії до Іраку

Фото: Reuters

Американські військові заявили про успішне переведення першої групи зі 150 утримуваних осіб угруповання "Ісламська держава" із Сирії до Іраку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Операція була розпочата після швидкого розпаду Сирійських демократичних сил, що поставило під загрозу безпеку в’язниць та таборів на північному сході Сирії. Згідно з офіційним планом, у майбутньому до іракських об’єктів можуть перемістити загалом до 7000 бойовиків ІДІЛ.

Міжнародна координація та безпекові ризики

Адмірал США Бред Купер підкреслив важливість співпраці з місцевою владою для завершення місії.

Ми тісно координуємо дії з регіональними партнерами, зокрема з урядом Іраку, і щиро цінуємо їхню роль у забезпеченні тривалої поразки ІДІЛ – заявив головнокомандувач американських сил на Близькому Сході.

Переведення бойовиків із центру утримання в Хасаці до безпечних місць в Іраку є критичним кроком для недопущення втечі терористів на тлі нестабільності в регіоні.

Взаємодія з новим урядом Сирії

Центральне командування США також повідомило про контакт адмірала Купера з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа. Під час розмови сирійську сторону проінформували про логістику переміщення ув'язнених. Купер "висловив очікування, що сирійські сили, а також усі інші сили уникатимуть будь-яких дій, які можуть перешкодити цьому", щоб гарантувати безпеку гуманітарного та військового коридорів під час транспортування небезпечних осіб.

