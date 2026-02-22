ІДІЛ посилила атаки на нову владу Сирії на тлі оголошення армією антитерористичної операції
ІДІЛ взяла відповідальність за два нові напади на сирійських силовиків, що стало частиною ескалації в регіоні. Армія перехідного уряду Сирії оголосила про початок нового етапу наступальних операцій.
Терористичне угруповання "Ісламська держава" офіційно взяло на себе відповідальність за два нові напади на сирійських силовиків, що стало частиною ширшої хвилі ескалації в регіоні. У відповідь на активізацію бойовиків армія перехідного уряду Сирії оголосила про початок нового етапу наступальних операцій, спрямованих на повне знищення осередків джихадистів у пустельних районах та на сході країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Згідно з повідомленням агенції "Amaq", підконтрольної терористам, останні атаки були спрямовані проти патрулів сил безпеки в провінції Дейр-ез-Зор та в пустелі Ес-Сувейда. Внаслідок підривів та засідок загинули декілька офіцерів нової національної армії.
Аналітики зазначають, що ІДІЛ намагається дестабілізувати уряд Ахмеда аль-Шараа, використовуючи момент трансформації збройних сил та виведення частини іноземних контингентів з країни. Зокрема, речник угруповання у своєму першому за два роки аудіозверненні назвав пріоритетом боротьбу саме з "новим світським режимом" Сирії.
Ми вступаємо у фазу остаточного очищення наших територій. Новий режим не дозволить терористам використовувати перехідний період для відновлення своїх сил
Сирійська армія, яка нещодавно приєдналася до глобальної коаліції проти ІДІЛ, розгортає додаткові підрозділи в районах Ракки та Аль-Хасаке. Нова фаза операцій передбачає не лише прямі бойові зіткнення, а й посилення контролю над в’язницями, де утримуються тисячі бойовиків, яких раніше охороняли курдські сили.
Координація зусиль із міжнародними партнерами, включно з авіаційною підтримкою, має на меті перерізати логістичні шляхи терористів між Сирією та Іраком, куди останнім часом було переведено значну кількість затриманих екстремістів.
