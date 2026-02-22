$43.270.00
ІДІЛ посилила атаки на нову владу Сирії на тлі оголошення армією антитерористичної операції

Київ • УНН

 • 40 перегляди

ІДІЛ взяла відповідальність за два нові напади на сирійських силовиків, що стало частиною ескалації в регіоні. Армія перехідного уряду Сирії оголосила про початок нового етапу наступальних операцій.

ІДІЛ посилила атаки на нову владу Сирії на тлі оголошення армією антитерористичної операції
Фото: Reuters

Терористичне угруповання "Ісламська держава" офіційно взяло на себе відповідальність за два нові напади на сирійських силовиків, що стало частиною ширшої хвилі ескалації в регіоні. У відповідь на активізацію бойовиків армія перехідного уряду Сирії оголосила про початок нового етапу наступальних операцій, спрямованих на повне знищення осередків джихадистів у пустельних районах та на сході країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням агенції "Amaq", підконтрольної терористам, останні атаки були спрямовані проти патрулів сил безпеки в провінції Дейр-ез-Зор та в пустелі Ес-Сувейда. Внаслідок підривів та засідок загинули декілька офіцерів нової національної армії.

Аналітики зазначають, що ІДІЛ намагається дестабілізувати уряд Ахмеда аль-Шараа, використовуючи момент трансформації збройних сил та виведення частини іноземних контингентів з країни. Зокрема, речник угруповання у своєму першому за два роки аудіозверненні назвав пріоритетом боротьбу саме з "новим світським режимом" Сирії.

Ми вступаємо у фазу остаточного очищення наших територій. Новий режим не дозволить терористам використовувати перехідний період для відновлення своїх сил

– заявив представник Міністерства оборони Сирії під час брифінгу в Дамаску.

Сирійська армія, яка нещодавно приєдналася до глобальної коаліції проти ІДІЛ, розгортає додаткові підрозділи в районах Ракки та Аль-Хасаке. Нова фаза операцій передбачає не лише прямі бойові зіткнення, а й посилення контролю над в’язницями, де утримуються тисячі бойовиків, яких раніше охороняли курдські сили.

Координація зусиль із міжнародними партнерами, включно з авіаційною підтримкою, має на меті перерізати логістичні шляхи терористів між Сирією та Іраком, куди останнім часом було переведено значну кількість затриманих екстремістів.

Степан Гафтко

