$43.270.00
50.920.00
ukenru
00:48 • 4368 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
23:49 • 10408 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
22:51 • 13912 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 30039 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 27720 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 33950 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 33165 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 27448 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 24153 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 27862 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
ИГИЛ усилила атаки на новые власти Сирии на фоне объявления армией антитеррористической операции

Киев • УНН

 • 18 просмотра

ИГИЛ взяла ответственность за два новых нападения на сирийских силовиков, что стало частью эскалации в регионе. Армия переходного правительства Сирии объявила о начале нового этапа наступательных операций.

ИГИЛ усилила атаки на новые власти Сирии на фоне объявления армией антитеррористической операции
Фото: Reuters

Террористическая группировка "Исламское государство" официально взяла на себя ответственность за два новых нападения на сирийских силовиков, что стало частью более широкой волны эскалации в регионе. В ответ на активизацию боевиков армия переходного правительства Сирии объявила о начале нового этапа наступательных операций, направленных на полное уничтожение очагов джихадистов в пустынных районах и на востоке страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению агентства "Amaq", подконтрольного террористам, последние атаки были направлены против патрулей сил безопасности в провинции Дейр-эз-Зор и в пустыне Эс-Сувейда. В результате подрывов и засад погибли несколько офицеров новой национальной армии.

США готовятся открыть посольство в Сирии после 14-летнего перерыва21.02.26, 05:02 • 5022 просмотра

Аналитики отмечают, что ИГИЛ пытается дестабилизировать правительство Ахмеда аль-Шараа, используя момент трансформации вооруженных сил и вывода части иностранных контингентов из страны. В частности, представитель группировки в своем первом за два года аудиообращении назвал приоритетом борьбу именно с "новым светским режимом" Сирии.

Мы вступаем в фазу окончательной очистки наших территорий. Новый режим не позволит террористам использовать переходный период для восстановления своих сил

– заявил представитель Министерства обороны Сирии во время брифинга в Дамаске.

Сирийская армия, которая недавно присоединилась к глобальной коалиции против ИГИЛ, разворачивает дополнительные подразделения в районах Ракки и Аль-Хасаке. Новая фаза операций предусматривает не только прямые боевые столкновения, но и усиление контроля над тюрьмами, где содержатся тысячи боевиков, которых ранее охраняли курдские силы.

Координация усилий с международными партнерами, включая авиационную поддержку, имеет целью перерезать логистические пути террористов между Сирией и Ираком, куда в последнее время было переведено значительное количество задержанных экстремистов.

США нанесли серию авиаударов по десяткам объектов «Исламского государства» в Сирии15.02.26, 00:20 • 7920 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Мобилизация
Военное положение
Столкновения
«Коалиция желающих»
Reuters
Ирак
Дамаск
Сирия