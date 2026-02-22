ИГИЛ усилила атаки на новые власти Сирии на фоне объявления армией антитеррористической операции
Киев • УНН
ИГИЛ взяла ответственность за два новых нападения на сирийских силовиков, что стало частью эскалации в регионе. Армия переходного правительства Сирии объявила о начале нового этапа наступательных операций.
Террористическая группировка "Исламское государство" официально взяла на себя ответственность за два новых нападения на сирийских силовиков, что стало частью более широкой волны эскалации в регионе. В ответ на активизацию боевиков армия переходного правительства Сирии объявила о начале нового этапа наступательных операций, направленных на полное уничтожение очагов джихадистов в пустынных районах и на востоке страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Согласно сообщению агентства "Amaq", подконтрольного террористам, последние атаки были направлены против патрулей сил безопасности в провинции Дейр-эз-Зор и в пустыне Эс-Сувейда. В результате подрывов и засад погибли несколько офицеров новой национальной армии.
Аналитики отмечают, что ИГИЛ пытается дестабилизировать правительство Ахмеда аль-Шараа, используя момент трансформации вооруженных сил и вывода части иностранных контингентов из страны. В частности, представитель группировки в своем первом за два года аудиообращении назвал приоритетом борьбу именно с "новым светским режимом" Сирии.
Мы вступаем в фазу окончательной очистки наших территорий. Новый режим не позволит террористам использовать переходный период для восстановления своих сил
Сирийская армия, которая недавно присоединилась к глобальной коалиции против ИГИЛ, разворачивает дополнительные подразделения в районах Ракки и Аль-Хасаке. Новая фаза операций предусматривает не только прямые боевые столкновения, но и усиление контроля над тюрьмами, где содержатся тысячи боевиков, которых ранее охраняли курдские силы.
Координация усилий с международными партнерами, включая авиационную поддержку, имеет целью перерезать логистические пути террористов между Сирией и Ираком, куда в последнее время было переведено значительное количество задержанных экстремистов.
