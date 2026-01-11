Нарушение перемирия в Газе: трое гражданских палестинцев погибли в результате израильских ударов

11 января в Секторе Газа зафиксированы новые случаи гибели мирных жителей из-за действий израильской армии. Как сообщают местные органы здравоохранения, в результате двух отдельных инцидентов погибли по меньшей мере три человека. Это произошло на фоне роста напряженности спустя три месяца после достижения октябрьского перемирия. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию Reuters.

Детали

По данным медиков, один человек был убит в районе Туффа города Газа - территории, которая сейчас находится под палестинским контролем. Еще двое палестинцев погибли на юге анклава, в городе Бани-Сухайла к востоку от Хан-Юниса, где все еще сохраняется израильское военное присутствие.

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что военные открыли огонь на севере сектора по лицу, которое идентифицировали как "террориста". По словам израильской стороны, он пересек контролируемую ими линию и представлял непосредственную угрозу. Аналогичное объяснение было дано относительно авиаудара на юге Газы, где военные также отчитались о ликвидации "террориста", который приблизился к позициям израильских войск.

Кризис договоренностей о прекращении огня

Несмотря на то, что с октября 2025 года масштабные боевые действия в анклаве значительно утихли, полного прекращения насилия не произошло. Обе стороны - Израиль и ХАМАС - регулярно обвиняют друг друга в нарушении условий соглашения.

В воскресенье представитель ХАМАС в комментарии агентству Reuters заявил, что группировка призвала международных посредников вмешаться в ситуацию. В ХАМАС подчеркивают, что ежедневные убийства со стороны Израиля имеют целью целенаправленный срыв мирных договоренностей. Согласно данным палестинской стороны, общее количество погибших в Газе с момента подписания перемирия уже превысило 440 человек.

