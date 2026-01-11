Нарушение перемирия в Газе: трое гражданских палестинцев погибли в результате израильских ударов

$42.990.00
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
16:41 • 14134 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 16511 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 18341 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 34144 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 28174 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 32635 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 43088 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 66791 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 44523 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Брак прямо на позиции: боец бригады "Хижак" женился через "Дію"Video11 января, 13:08 • 6820 просмотра
Трамп заявил, что Куба больше не получит нефти или финансовой поддержки от Венесуэлы11 января, 13:40 • 4788 просмотра
Поражение буровых установок на Каспии: ССО показали кадры удараVideo11 января, 15:33 • 6402 просмотра
"Вы присягали Конституции, а не Трампу": конгрессмен призвал военных США не выполнять приказ о вторжении в Гренландию11 января, 16:10 • 4894 просмотра
Украинцев ждут отключения света 12 января: Укрэнерго опубликовало графики17:42 • 6080 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 09:33 • 34149 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 57102 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 105064 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 131641 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 100837 просмотра
Нарушение перемирия в Газе: трое гражданских палестинцев погибли в результате израильских ударов

Киев • УНН

 • 524 просмотра

11 января в Секторе Газа погибли трое палестинцев в результате израильских ударов. Израильская армия заявила, что ликвидировала "террористов", представлявших угрозу.

Нарушение перемирия в Газе: трое гражданских палестинцев погибли в результате израильских ударов

11 января в Секторе Газа зафиксированы новые случаи гибели мирных жителей из-за действий израильской армии. Как сообщают местные органы здравоохранения, в результате двух отдельных инцидентов погибли по меньшей мере три человека. Это произошло на фоне роста напряженности спустя три месяца после достижения октябрьского перемирия. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию Reuters.

Детали

По данным медиков, один человек был убит в районе Туффа города Газа - территории, которая сейчас находится под палестинским контролем. Еще двое палестинцев погибли на юге анклава, в городе Бани-Сухайла к востоку от Хан-Юниса, где все еще сохраняется израильское военное присутствие.

Число погибших в Газе превысило 71 тысячу: гуманитарный кризис продолжается, несмотря на перемирие04.01.26, 07:57 • 6219 просмотров

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что военные открыли огонь на севере сектора по лицу, которое идентифицировали как "террориста". По словам израильской стороны, он пересек контролируемую ими линию и представлял непосредственную угрозу. Аналогичное объяснение было дано относительно авиаудара на юге Газы, где военные также отчитались о ликвидации "террориста", который приблизился к позициям израильских войск.

Кризис договоренностей о прекращении огня

Несмотря на то, что с октября 2025 года масштабные боевые действия в анклаве значительно утихли, полного прекращения насилия не произошло. Обе стороны - Израиль и ХАМАС - регулярно обвиняют друг друга в нарушении условий соглашения.

Израиль нанес авиаудары по Сидону и объектам в долине Бекаа в Ливане06.01.26, 06:29 • 4712 просмотров

В воскресенье представитель ХАМАС в комментарии агентству Reuters заявил, что группировка призвала международных посредников вмешаться в ситуацию. В ХАМАС подчеркивают, что ежедневные убийства со стороны Израиля имеют целью целенаправленный срыв мирных договоренностей. Согласно данным палестинской стороны, общее количество погибших в Газе с момента подписания перемирия уже превысило 440 человек. 

Израиль готовит новое наступление в Газе на март, ожидается одобрение от Трампа11.01.26, 05:00 • 4506 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Reuters
Армия обороны Израиля
Сектор Газа