США представили в ООН план демилитаризации Газы через выкуп оружия и международный контроль

Соединенные Штаты официально представили Совету Безопасности ООН стратегию полного разоружения сектора Газа, которая предусматривает запуск масштабной программы выкупа оружия у боевиков. План, инициированный администрацией Дональда Трампа, имеет целью окончательное отстранение группировки ХАМАС от управления регионом и уничтожение ее военной инфраструктуры под наблюдением независимых международных наблюдателей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Согласно предложению, процесс демилитаризации будет финансироваться международными силами и будет включать не только изъятие техники, но и реинтеграцию бывших участников вооруженных формирований в гражданскую жизнь. Посол США в ООН Майк Вольц подчеркнул, что "Совет мира Трампа", в который уже вошли 26 стран, будет оказывать максимальное давление на ХАМАС для выполнения условий прекращения огня, заключенного в октябре 2025 года.

Международные независимые наблюдатели будут контролировать процесс демилитаризации Газы, включая окончательный вывод оружия из эксплуатации путем согласованного процесса снятия с эксплуатации и при поддержке международно финансируемой программы выкупа и реинтеграции – заявил Вольц во время заседания Совета Безопасности.

Американский план исключает любое участие ХАМАС в будущей архитектуре власти в Газе. Стратегия предусматривает полную ликвидацию подземных туннелей и цехов по производству ракет без права их восстановления. Вольц подчеркнул бескомпромиссную позицию Вашингтона относительно будущего статуса группировки.

Хамас не должен играть никакой роли в управлении Газой, прямо или косвенно, в любой форме. Вся военная террористическая и наступательная инфраструктура, включая туннели и объекты по производству оружия, будет уничтожена и не восстановлена – добавил американский дипломат.

