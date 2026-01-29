$42.960.17
США представили в ООН план демилитаризации Газы через выкуп оружия и международный контроль

Киев • УНН

 • 14 просмотра

США представили Совету Безопасности ООН стратегию демилитаризации Газы, предусматривающую выкуп оружия у боевиков. План имеет целью отстранение ХАМАС от управления и уничтожение его военной инфраструктуры под международным надзором.

США представили в ООН план демилитаризации Газы через выкуп оружия и международный контроль
Фото: Reuters

Соединенные Штаты официально представили Совету Безопасности ООН стратегию полного разоружения сектора Газа, которая предусматривает запуск масштабной программы выкупа оружия у боевиков. План, инициированный администрацией Дональда Трампа, имеет целью окончательное отстранение группировки ХАМАС от управления регионом и уничтожение ее военной инфраструктуры под наблюдением независимых международных наблюдателей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно предложению, процесс демилитаризации будет финансироваться международными силами и будет включать не только изъятие техники, но и реинтеграцию бывших участников вооруженных формирований в гражданскую жизнь. Посол США в ООН Майк Вольц подчеркнул, что "Совет мира Трампа", в который уже вошли 26 стран, будет оказывать максимальное давление на ХАМАС для выполнения условий прекращения огня, заключенного в октябре 2025 года.

Израиль не позволит восстановить Сектор Газа до разоружения ХАМАС - Нетаньяху28.01.26, 09:38 • 3720 просмотров

Международные независимые наблюдатели будут контролировать процесс демилитаризации Газы, включая окончательный вывод оружия из эксплуатации путем согласованного процесса снятия с эксплуатации и при поддержке международно финансируемой программы выкупа и реинтеграции

– заявил Вольц во время заседания Совета Безопасности.

Ликвидация террористической инфраструктуры

Американский план исключает любое участие ХАМАС в будущей архитектуре власти в Газе. Стратегия предусматривает полную ликвидацию подземных туннелей и цехов по производству ракет без права их восстановления. Вольц подчеркнул бескомпромиссную позицию Вашингтона относительно будущего статуса группировки.

Израиль планирует строительство масштабного лагеря в Рафахе с технологией распознавания лиц28.01.26, 03:47 • 3792 просмотра

Хамас не должен играть никакой роли в управлении Газой, прямо или косвенно, в любой форме. Вся военная террористическая и наступательная инфраструктура, включая туннели и объекты по производству оружия, будет уничтожена и не восстановлена

– добавил американский дипломат.

США представили "генеральный план" восстановления Газы как процветающего хаба23.01.26, 00:12 • 8378 просмотров

Степан Гафтко

