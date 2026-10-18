Мир не осознаёт, что приближается к Третьей мировой войне - FT

Количество вооружённых конфликтов уже достигло максимума со времён Второй мировой войны. Война россии против Украины, противостояние США и Ирана, а также напряжённость вокруг Тайваня могут перерасти в глобальное столкновение. Об этом пишет The Financial Times, передаёт УНН.

Детали

Как пишет обозреватель FT Гидеон Рахман, войны в Иране и Украине доминируют в мировых заголовках новостей, однако Международная кризисная группа недавно насчитала 65 продолжающихся конфликтов в мире - это наибольшее количество со времён окончания Второй мировой войны.

Конфликт в Судане, подпитываемый внешними силами, является особенно кровавым - он сопровождается резнёй мирного населения и перемещением более 14 миллионов человек.

Одним из важных факторов является изменение глобального баланса сил, которое побуждает ревизионистские государства бросать вызов глобальному доминированию США и их союзников.

Относительное снижение мощи западного альянса создало возможности для ревизионистских государств, недовольных нынешним мировым порядком. Так же, как и рост антивоенных настроений в США, обусловленный разочарованием в результатах войн в Афганистане и Ираке.

Это изменение в международном балансе сил побудило россию, Иран и Китай идти на больший риск. Полномасштабное вторжение россии в Украину не возникло из ниоткуда; ему предшествовали российская военная агрессия против Грузии в 2008 году, а также аннексия Крыма в 2014 году и военное вмешательство в Сирию в 2015 году.

Тем временем Китай построил военные базы на искусственных островах, которые он создал в Южно-Китайском море, и вытеснил Филиппины с отмели Скарборо, которая находится гораздо ближе к побережью Филиппин, чем к Китаю.

Появление нового поколения лидеров-сильных лидеров способствовало этой новой атмосфере международной нестабильности. Такие лидеры, как Путин, Си, Трамп и Биньямин Нетаньяху, являются националистами и самопровозглашёнными людьми судьбы.

Однако существует теория мира, лежащая в основе некоторых заявлений Трампа, а также территориальных устремлений путина и Си. Это идея о том, что великим державам следует позволить доминировать в "сфере влияния" над своими непосредственными соседями. Их меньшие соседи, такие как Украина, Тайвань, Канада или Куба, должны принять доминирование регионального гегемона. Более того, если все великие державы будут уважать сферы влияния друг друга, тогда можно будет поддерживать глобальный мир.

Согласно этой теории, именно такая жестокая реальная политика, а не какой-то мнимый порядок, основанный на правилах, является лучшей гарантией мира в мире. Эта идея может показаться поверхностно правдоподобной, но на самом деле она не выдерживает критики. Она игнорирует взгляды и интересы соседних стран.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Третья мировая война уже давно идёт и, по его мнению, началась она в Украине.