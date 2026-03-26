Третя світова війна вже давно йде. Думаю, почалася вона в Україні - Буданов
Київ • УНН
Очільник ГУР Кирило Буданов заявив що Третя світова війна вже триває. На його думку глобальний конфлікт розпочався саме в Україні.
Вона вже давно йде (Третя світова війна - ред.)
На уточнююче питання, чи почалася вона в Україні, Буданов відповів: "Я думаю, так".
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що світ може вже перебувати у стані глобального конфлікту, хоча офіційно про це не говорять. Він також попередив про зростання ризиків великої війни.