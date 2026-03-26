Третья мировая война уже давно идет. Думаю, началась она в Украине - Буданов
Киев • УНН
Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Третья мировая война уже идет. По его мнению, глобальный конфликт начался именно в Украине.
Она уже давно идет (Третья мировая война - ред.)
На уточняющий вопрос, началась ли она в Украине, Буданов ответил: "Я думаю, да".
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что мир может уже находиться в состоянии глобального конфликта, хотя официально об этом не говорят. Он также предупредил о росте рисков большой войны.