Третя світова війна, можливо, вже триває - Вучич

Київ • УНН

 • 2004 перегляди

Президент Сербії попередив про глобальний конфлікт через дефіцит сировини. Він не виключає застосування тактичної ядерної зброї у майбутніх зіткненнях.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що світ може вже перебувати у стані глобального конфлікту, хоча офіційно про це не говорять. Він також попередив про зростання ризиків великої війни. Про це пише Berliner Zeitung, передає УНН.

Деталі

Буде складно запобігти третій світовій війні. Можливо, вона вже почалася, тільки ми офіційно поки не говоримо про це

- зазначив Вучич.

За його словами, ключовою причиною напруження є боротьба за ресурси - нафту, газ, рідкісні метали та інші стратегічні матеріали.

Президент Сербії підкреслив, що конкуренція за доступ до сировини та логістичних шляхів лише посилює протистояння між державами та підвищує ризик прямого військового зіткнення, зокрема між ядерними країнами.

Боротьба за нафту, газ, мінерали, рідкісні метали та інші ресурси давно почалася

 - додав він.

Вучич також заявив, що багато країн нині намагаються виграти час, паралельно готуючись до можливих масштабних конфліктів.

Крім того, він не виключив використання тактичної ядерної зброї у майбутніх війнах і нагадав, що як Перша, так і Друга світові війни починалися з локальних криз, які згодом переросли у глобальні протистояння.

