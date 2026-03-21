Третья мировая война, возможно, уже идет - Вучич
Киев • УНН
Президент Сербии предупредил о глобальном конфликте из-за дефицита сырья. Он не исключает применения тактического ядерного оружия в будущих столкновениях.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что мир, возможно, уже находится в состоянии глобального конфликта, хотя официально об этом не говорят. Он также предупредил о росте рисков большой войны. Об этом пишет Berliner Zeitung, передает УНН.
Детали
Будет сложно предотвратить третью мировую войну. Возможно, она уже началась, только мы официально пока не говорим об этом
По его словам, ключевой причиной напряженности является борьба за ресурсы - нефть, газ, редкие металлы и другие стратегические материалы.
Президент Сербии подчеркнул, что конкуренция за доступ к сырью и логистическим путям лишь усиливает противостояние между государствами и повышает риск прямого военного столкновения, в частности между ядерными странами.
Борьба за нефть, газ, минералы, редкие металлы и другие ресурсы давно началась
Вучич также заявил, что многие страны сейчас пытаются выиграть время, параллельно готовясь к возможным масштабным конфликтам.
Кроме того, он не исключил использования тактического ядерного оружия в будущих войнах и напомнил, что как Первая, так и Вторая мировые войны начинались с локальных кризисов, которые впоследствии переросли в глобальные противостояния.
