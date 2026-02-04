Сербия планирует закупать газ через ЕС для уменьшения зависимости от России

Президент Сербии Александар Вучич заявил о намерении страны диверсифицировать источники поставок энергоносителей и начать закупку природного газа через механизм совместных закупок Европейского Союза. В интервью агентству Reuters в среду, 4 февраля, пишет УНН.

Детали

Сербский лидер подчеркнул необходимость адаптации энергетической политики Белграда к требованиям Брюсселя на фоне усиления давления по сокращению финансовых потоков в Москву.

Переход на европейские механизмы и альтернативные маршруты

Сербия, которая сейчас получает более 80% газа из РФ, стремится обеспечить около 500 миллионов кубических метров топлива ежегодно через инициативу ЕС. Это составляет примерно пятую часть общих потребностей страны. Краткосрочное соглашение с российским "Газпромом", заключенное в декабре прошлого года, завершается уже 31 марта 2026 года, и новый долгосрочный контракт пока остается неподписанным.

Мы все еще будем иметь большие объемы российского газа, но мы забираем все больше и больше у европейцев – подчеркнул Вучич.

Для реализации этой стратегии Сербия уже использует интерконнектор с Болгарией для получения азербайджанского газа, а в этом году начнется строительство газопровода в Северную Македонию, что откроет доступ к терминалам сжиженного природного газа (СПГ) в Греции.

Политическое балансирование и санкционное давление

Заявление Вучича прозвучало в символический момент: 3 февраля вступило в силу стратегическое решение ЕС о полном отказе от российского газа до 2027 года. Кроме того, Болгария уже объявила о планах расторгнуть контракт на транзит российского топлива через свою территорию в 2026 году, что ставит под угрозу основной маршрут поставок для Сербии через "Турецкий поток".

В Белграде прошли многотысячные протесты против репрессий в университетах

Ситуация осложняется и из-за санкций США против сербской нефтяной компании NIS, мажоритарным владельцем которой до недавнего времени была российская "Газпром нефть". По словам Вучича, продолжаются переговоры о продаже российской доли, в частности венгерской компании MOL, чтобы вывести предприятие из-под действия ограничений. Президент Сербии отметил, что страна вынуждена менять курс, поскольку балансировать между историческими связями с Кремлем и стремлением вступить в ЕС становится все труднее.

Вучич: мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года