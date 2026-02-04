Сербия планирует закупать газ через ЕС для уменьшения зависимости от России
Сербия планирует закупать газ через механизм совместных закупок ЕС, чтобы уменьшить зависимость от России. Страна стремится обеспечить около 500 миллионов кубометров топлива ежегодно через инициативу ЕС.
Президент Сербии Александар Вучич заявил о намерении страны диверсифицировать источники поставок энергоносителей и начать закупку природного газа через механизм совместных закупок Европейского Союза. В интервью агентству Reuters в среду, 4 февраля, пишет УНН.
Сербский лидер подчеркнул необходимость адаптации энергетической политики Белграда к требованиям Брюсселя на фоне усиления давления по сокращению финансовых потоков в Москву.
Переход на европейские механизмы и альтернативные маршруты
Сербия, которая сейчас получает более 80% газа из РФ, стремится обеспечить около 500 миллионов кубических метров топлива ежегодно через инициативу ЕС. Это составляет примерно пятую часть общих потребностей страны. Краткосрочное соглашение с российским "Газпромом", заключенное в декабре прошлого года, завершается уже 31 марта 2026 года, и новый долгосрочный контракт пока остается неподписанным.
Мы все еще будем иметь большие объемы российского газа, но мы забираем все больше и больше у европейцев
Для реализации этой стратегии Сербия уже использует интерконнектор с Болгарией для получения азербайджанского газа, а в этом году начнется строительство газопровода в Северную Македонию, что откроет доступ к терминалам сжиженного природного газа (СПГ) в Греции.
Политическое балансирование и санкционное давление
Заявление Вучича прозвучало в символический момент: 3 февраля вступило в силу стратегическое решение ЕС о полном отказе от российского газа до 2027 года. Кроме того, Болгария уже объявила о планах расторгнуть контракт на транзит российского топлива через свою территорию в 2026 году, что ставит под угрозу основной маршрут поставок для Сербии через "Турецкий поток".
Ситуация осложняется и из-за санкций США против сербской нефтяной компании NIS, мажоритарным владельцем которой до недавнего времени была российская "Газпром нефть". По словам Вучича, продолжаются переговоры о продаже российской доли, в частности венгерской компании MOL, чтобы вывести предприятие из-под действия ограничений. Президент Сербии отметил, что страна вынуждена менять курс, поскольку балансировать между историческими связями с Кремлем и стремлением вступить в ЕС становится все труднее.
