В Белграде прошли многотысячные протесты против репрессий в университетах

В столице Сербии тысячи людей вышли на митинг "Знание – сила", выступая против правительственного давления на академическое сообщество. Участники акции обвиняют власти в преследовании преподавателей и студентов, участвовавших в массовых антиправительственных демонстрациях. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Митинг состоялся возле штаб-квартиры Белградского университета в Национальный день образования. Главной целью акции стала поддержка десятков профессоров, которые были уволены или отстранены от должностей из-за своей гражданской позиции.

Главный декан университета Владимир Джокич во время выступления подчеркнул, что нынешнее правительство демонстрирует беспрецедентную мстительность по отношению к ученым, которые отказываются молчать о проблемах в стране.

Протестная волна в Сербии усилилась после трагедии в Нови-Саде, где в ноябре 2024 года из-за обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибло 16 человек. Граждане связывают катастрофу с коррупцией и нарушением норм безопасности во время ремонта, что привело к самым масштабным за последние годы демонстрациям против президента Александара Вучича.

Усиление давления на студенческое движение

Акция в Белграде стала ответом на недавние действия силовых структур в Нови-Саде, где полиция силой выселила студентов из здания одного из факультетов. Помимо физического вмешательства, представители университетов заявляют о финансовом и юридическом давлении, а также информационных атаках. В проправительственных СМИ протестующих и ученых нередко называют "террористами".

Сейчас президент Вучич отвергает требования о проведении досрочных выборов. Вместо этого власти усиливают контроль над учебными заведениями, пытаясь предотвратить возобновление общенациональных университетских забастовок.

