17:43 • 11267 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
16:28 • 18375 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 17314 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20 • 28211 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 19936 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 37580 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 21984 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 16983 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 33398 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 27575 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Белграде прошли многотысячные протесты против репрессий в университетах

Киев • УНН

 • 464 просмотра

В Белграде прошел митинг "Знание – сила" против правительственного давления на академическое сообщество. Участники обвиняют власти в преследовании преподавателей и студентов за их гражданскую позицию.

В Белграде прошли многотысячные протесты против репрессий в университетах

В столице Сербии тысячи людей вышли на митинг "Знание – сила", выступая против правительственного давления на академическое сообщество. Участники акции обвиняют власти в преследовании преподавателей и студентов, участвовавших в массовых антиправительственных демонстрациях. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Митинг состоялся возле штаб-квартиры Белградского университета в Национальный день образования. Главной целью акции стала поддержка десятков профессоров, которые были уволены или отстранены от должностей из-за своей гражданской позиции.

Главный декан университета Владимир Джокич во время выступления подчеркнул, что нынешнее правительство демонстрирует беспрецедентную мстительность по отношению к ученым, которые отказываются молчать о проблемах в стране.

В Сербии тысячи студентов вышли на протесты против коррупции и правительства Вучича17.01.26, 23:16 • 4792 просмотра

Протестная волна в Сербии усилилась после трагедии в Нови-Саде, где в ноябре 2024 года из-за обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибло 16 человек. Граждане связывают катастрофу с коррупцией и нарушением норм безопасности во время ремонта, что привело к самым масштабным за последние годы демонстрациям против президента Александара Вучича.

Усиление давления на студенческое движение

Акция в Белграде стала ответом на недавние действия силовых структур в Нови-Саде, где полиция силой выселила студентов из здания одного из факультетов. Помимо физического вмешательства, представители университетов заявляют о финансовом и юридическом давлении, а также информационных атаках. В проправительственных СМИ протестующих и ученых нередко называют "террористами".

Сейчас президент Вучич отвергает требования о проведении досрочных выборов. Вместо этого власти усиливают контроль над учебными заведениями, пытаясь предотвратить возобновление общенациональных университетских забастовок. 

Студенческий бунт в Сербии: университеты Нови-Пазара требуют отставки ректора из-за репрессий21.12.25, 21:18 • 3657 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Александр Вучич
Белград
Сербия