Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
16:28 • 16695 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 15992 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
15:20 • 26231 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 19041 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
27 січня, 13:14 • 36219 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 21657 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 16808 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 32406 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
27 січня, 10:00 • 27420 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
У Белграді пройшли багатотисячні протести проти репресій в університетах

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У Белграді пройшов мітинг "Знання – сила" проти урядового тиску на академічну спільноту. Учасники звинувачують владу у переслідуванні викладачів та студентів за їхню громадянську позицію.

У Белграді пройшли багатотисячні протести проти репресій в університетах

У столиці Сербії тисячі людей вийшли на мітинг "Знання – сила", виступаючи проти урядового тиску на академічну спільноту. Учасники акції звинувачують владу у переслідуванні викладачів та студентів, які брали участь у масових антиурядових демонстраціях. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Мітинг відбувся біля штаб-квартири Белградського університету в Національний день освіти. Головною метою акції стала підтримка десятків професорів, які були звільнені або відсторонені від посад через свою громадянську позицію.

Головний декан університету Володимир Джокіч під час виступу підкреслив, що нинішній уряд демонструє безпрецедентну мстивість щодо науковців, які відмовляються мовчати про проблеми в країні.

У Сербії тисячі студентів вийшли на протести проти корупції та уряду Вучича17.01.26, 23:16 • 4791 перегляд

Протестна хвиля у Сербії посилилася після трагедії в Нові-Саді, де в листопаді 2024 року через обвалення навісу на залізничному вокзалі загинуло 16 людей. Громадяни пов’язують катастрофу з корупцією та порушенням норм безпеки під час ремонту, що призвело до наймасштабніших за останні роки демонстрацій проти президента Александара Вучича.

Посилення тиску на студентський рух

Акція в Белграді стала відповіддю на нещодавні дії силових структур у Нові-Саді, де поліція силоміць виселила студентів з будівлі одного з факультетів. Окрім фізичного втручання, представники університетів заявляють про фінансовий та юридичний тиск, а також інформаційні атаки. У проурядових ЗМІ протестувальників та науковців нерідко називають "терористами".

Наразі президент Вучич відкидає вимоги щодо проведення дострокових виборів. Натомість влада посилює контроль над навчальними закладами, намагаючись запобігти відновленню загальнонаціональних університетських страйків. 

Студентський бунт у Сербії: університети Нові-Пазара вимагають відставки ректора через репресії21.12.25, 21:18 • 3657 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Сутички
Ассошіейтед Прес
Александар Вучич
Белград
Сербія