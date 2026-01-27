У Белграді пройшли багатотисячні протести проти репресій в університетах

У столиці Сербії тисячі людей вийшли на мітинг "Знання – сила", виступаючи проти урядового тиску на академічну спільноту. Учасники акції звинувачують владу у переслідуванні викладачів та студентів, які брали участь у масових антиурядових демонстраціях. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Мітинг відбувся біля штаб-квартири Белградського університету в Національний день освіти. Головною метою акції стала підтримка десятків професорів, які були звільнені або відсторонені від посад через свою громадянську позицію.

Головний декан університету Володимир Джокіч під час виступу підкреслив, що нинішній уряд демонструє безпрецедентну мстивість щодо науковців, які відмовляються мовчати про проблеми в країні.

У Сербії тисячі студентів вийшли на протести проти корупції та уряду Вучича

Протестна хвиля у Сербії посилилася після трагедії в Нові-Саді, де в листопаді 2024 року через обвалення навісу на залізничному вокзалі загинуло 16 людей. Громадяни пов’язують катастрофу з корупцією та порушенням норм безпеки під час ремонту, що призвело до наймасштабніших за останні роки демонстрацій проти президента Александара Вучича.

Посилення тиску на студентський рух

Акція в Белграді стала відповіддю на нещодавні дії силових структур у Нові-Саді, де поліція силоміць виселила студентів з будівлі одного з факультетів. Окрім фізичного втручання, представники університетів заявляють про фінансовий та юридичний тиск, а також інформаційні атаки. У проурядових ЗМІ протестувальників та науковців нерідко називають "терористами".

Наразі президент Вучич відкидає вимоги щодо проведення дострокових виборів. Натомість влада посилює контроль над навчальними закладами, намагаючись запобігти відновленню загальнонаціональних університетських страйків.

Студентський бунт у Сербії: університети Нові-Пазара вимагають відставки ректора через репресії