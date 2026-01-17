У Сербії тисячі студентів вийшли на протести проти корупції та уряду Вучича

У суботу у місті Нові–Сад у Сербії відбувся масштабний мітинг, організований університетською молоддю. Студенти оголосили про початок нового етапу боротьби проти режиму президента Александара Вучича. Протести, що тривають уже понад рік, спалахнули з новою силою на тлі звинувачень влади у системній корупції. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Приводом для посилення демонстрацій стала катастрофа на залізничному вокзалі в листопаді 2024 року, коли через обвал покрівлі загинуло 16 осіб. Протестувальники впевнені, що причиною трагедії стало нехтування нормами безпеки через хабарництво у державних органах.

Сербія охоплена протестами: поліція застосовує газ, офіси правлячої партії зруйновано

Під час суботнього мітингу в Нові–Саді учасники скандували "злодії" та вимагали реальних змін у системі управління країною. Студенти перейшли від гасел до пропозицій конкретних рішень:

Президент Александар Вучич наразі відмовляється призначати вибори на вимогу вулиці. За даними активістів, сотні протестувальників уже піддалися репресіям: від незаконних затримань до звільнень з роботи та виключень з університетів.

Ми більше не просто протестуємо – ми пропонуємо рішення. Нашим першим кроком буде вимога перевірити кожен динар у кишенях тих, хто при владі, та назавжди усунути корупціонерів від керування державою