У Сербії тисячі студентів вийшли на протести проти корупції та уряду Вучича
У Сербії студенти вийшли на протести проти уряду Вучича, вимагаючи боротьби з корупцією. Приводом стала катастрофа на залізничному вокзалі, що забрала 16 життів.
У суботу у місті Нові–Сад у Сербії відбувся масштабний мітинг, організований університетською молоддю. Студенти оголосили про початок нового етапу боротьби проти режиму президента Александара Вучича. Протести, що тривають уже понад рік, спалахнули з новою силою на тлі звинувачень влади у системній корупції. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Приводом для посилення демонстрацій стала катастрофа на залізничному вокзалі в листопаді 2024 року, коли через обвал покрівлі загинуло 16 осіб. Протестувальники впевнені, що причиною трагедії стало нехтування нормами безпеки через хабарництво у державних органах.
Під час суботнього мітингу в Нові–Саді учасники скандували "злодії" та вимагали реальних змін у системі управління країною. Студенти перейшли від гасел до пропозицій конкретних рішень:
- запровадження пожиттєвої заборони на політичну діяльність для осіб, засуджених за корупцію;
- проведення масштабного розслідування походження статків чинних посадовців;
- негайне призначення дострокових парламентських виборів.
Реакція влади та тиск на активістів
Президент Александар Вучич наразі відмовляється призначати вибори на вимогу вулиці. За даними активістів, сотні протестувальників уже піддалися репресіям: від незаконних затримань до звільнень з роботи та виключень з університетів.
Ми більше не просто протестуємо – ми пропонуємо рішення. Нашим першим кроком буде вимога перевірити кожен динар у кишенях тих, хто при владі, та назавжди усунути корупціонерів від керування державою
Студентський рух уже зібрав близько 400 000 підписів на підтримку своєї ініціативи щодо виборів. Попри звинувачення Вучича у тому, що протести нібито координуються з–за кордону, молодь продовжує залучати на свій бік дедалі більше мешканців сербських міст.
