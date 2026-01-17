У Сербії тисячі студентів вийшли на протести проти корупції та уряду Вучича

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 січня, 12:49 • 12596 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 20455 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 19228 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 30682 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 41045 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 35812 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 51766 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28523 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 43818 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36044 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росіяни намагаються форсувати Сіверський Донець на Слов'янському напрямку - ДШВVideo17 січня, 11:18 • 4142 перегляди
Чоловік отримав підозру за масштабну природну пожежу на сотнях гектарів на Харківщині через недопалокPhoto17 січня, 11:29 • 3878 перегляди
Італія затримала судно з чорним металом з росії, що порушувало санкціїPhotoVideo17 січня, 12:09 • 15745 перегляди
В Україні набув чинності закон про посилення заходів безпеки у школах: що він передбачає 17 січня, 14:20 • 4820 перегляди
У всіх регіонах України 18 січня діятимуть графіки відключення світла16:25 • 6188 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 21004 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 51766 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 29773 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 61408 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 91609 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Ґренландія
Франція
Реклама
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 19387 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 17268 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 15582 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 15149 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 26739 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

У Сербії тисячі студентів вийшли на протести проти корупції та уряду Вучича

Київ • УНН

 • 2 перегляди

У Сербії студенти вийшли на протести проти уряду Вучича, вимагаючи боротьби з корупцією. Приводом стала катастрофа на залізничному вокзалі, що забрала 16 життів.

У Сербії тисячі студентів вийшли на протести проти корупції та уряду Вучича

У суботу у місті Нові–Сад у Сербії відбувся масштабний мітинг, організований університетською молоддю. Студенти оголосили про початок нового етапу боротьби проти режиму президента Александара Вучича. Протести, що тривають уже понад рік, спалахнули з новою силою на тлі звинувачень влади у системній корупції. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Приводом для посилення демонстрацій стала катастрофа на залізничному вокзалі в листопаді 2024 року, коли через обвал покрівлі загинуло 16 осіб. Протестувальники впевнені, що причиною трагедії стало нехтування нормами безпеки через хабарництво у державних органах.

Сербія охоплена протестами: поліція застосовує газ, офіси правлячої партії зруйновано17.08.25, 05:15 • 35263 перегляди

Під час суботнього мітингу в Нові–Саді учасники скандували "злодії" та вимагали реальних змін у системі управління країною. Студенти перейшли від гасел до пропозицій конкретних рішень:

  • запровадження пожиттєвої заборони на політичну діяльність для осіб, засуджених за корупцію;
    • проведення масштабного розслідування походження статків чинних посадовців;
      • негайне призначення дострокових парламентських виборів.

        Реакція влади та тиск на активістів

        Президент Александар Вучич наразі відмовляється призначати вибори на вимогу вулиці. За даними активістів, сотні протестувальників уже піддалися репресіям: від незаконних затримань до звільнень з роботи та виключень з університетів.

        Ми більше не просто протестуємо – ми пропонуємо рішення. Нашим першим кроком буде вимога перевірити кожен динар у кишенях тих, хто при владі, та назавжди усунути корупціонерів від керування державою

        – заявив один зі студентських лідерів перед багатотисячним натовпом.

        Студентський рух уже зібрав близько 400 000 підписів на підтримку своєї ініціативи щодо виборів. Попри звинувачення Вучича у тому, що протести нібито координуються з–за кордону, молодь продовжує залучати на свій бік дедалі більше мешканців сербських міст. 

        Десятки тисяч сербів вшанували пам'ять загиблих на вокзалі, ігноруючи погрози Вучича02.11.25, 04:23 • 19766 переглядiв

        Степан Гафтко

        СуспільствоНовини Світу
        Ассошіейтед Прес
        Александар Вучич
        Сербія