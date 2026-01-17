В Сербии тысячи студентов вышли на протесты против коррупции и правительства Вучича

В субботу в городе Нови-Сад в Сербии состоялся масштабный митинг, организованный университетской молодежью. Студенты объявили о начале нового этапа борьбы против режима президента Александара Вучича. Протесты, продолжающиеся уже более года, вспыхнули с новой силой на фоне обвинений властей в системной коррупции. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Поводом для усиления демонстраций стала катастрофа на железнодорожном вокзале в ноябре 2024 года, когда из-за обрушения кровли погибло 16 человек. Протестующие уверены, что причиной трагедии стало пренебрежение нормами безопасности из-за взяточничества в государственных органах.

Во время субботнего митинга в Нови-Саде участники скандировали "воры" и требовали реальных изменений в системе управления страной. Студенты перешли от лозунгов к предложениям конкретных решений:

введение пожизненного запрета на политическую деятельность для лиц, осужденных за коррупцию;

проведение масштабного расследования происхождения состояний действующих должностных лиц;

немедленное назначение досрочных парламентских выборов.

Реакция властей и давление на активистов

Президент Александар Вучич пока отказывается назначать выборы по требованию улицы. По данным активистов, сотни протестующих уже подверглись репрессиям: от незаконных задержаний до увольнений с работы и исключений из университетов.

Мы больше не просто протестуем – мы предлагаем решения. Нашим первым шагом будет требование проверить каждый динар в карманах тех, кто у власти, и навсегда отстранить коррупционеров от управления государством – заявил один из студенческих лидеров перед многотысячной толпой.

Студенческое движение уже собрало около 400 000 подписей в поддержку своей инициативы по выборам. Несмотря на обвинения Вучича в том, что протесты якобы координируются из-за границы, молодежь продолжает привлекать на свою сторону все больше жителей сербских городов.

