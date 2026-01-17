$43.180.08
17 января, 12:49 • 12824 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 21020 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 19608 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 31059 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 41371 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 36010 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 52150 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28582 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 43900 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36088 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 21266 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 52150 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 29973 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 61616 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 91800 просмотра
В Сербии тысячи студентов вышли на протесты против коррупции и правительства Вучича

Киев • УНН

 • 290 просмотра

В Сербии студенты вышли на протесты против правительства Вучича, требуя борьбы с коррупцией. Поводом стала катастрофа на железнодорожном вокзале, унесшая 16 жизней.

В Сербии тысячи студентов вышли на протесты против коррупции и правительства Вучича

В субботу в городе Нови-Сад в Сербии состоялся масштабный митинг, организованный университетской молодежью. Студенты объявили о начале нового этапа борьбы против режима президента Александара Вучича. Протесты, продолжающиеся уже более года, вспыхнули с новой силой на фоне обвинений властей в системной коррупции. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Поводом для усиления демонстраций стала катастрофа на железнодорожном вокзале в ноябре 2024 года, когда из-за обрушения кровли погибло 16 человек. Протестующие уверены, что причиной трагедии стало пренебрежение нормами безопасности из-за взяточничества в государственных органах.

Сербия охвачена протестами: полиция применяет газ, офисы правящей партии разрушены17.08.25, 05:15 • 35263 просмотра

Во время субботнего митинга в Нови-Саде участники скандировали "воры" и требовали реальных изменений в системе управления страной. Студенты перешли от лозунгов к предложениям конкретных решений:

  • введение пожизненного запрета на политическую деятельность для лиц, осужденных за коррупцию;
    • проведение масштабного расследования происхождения состояний действующих должностных лиц;
      • немедленное назначение досрочных парламентских выборов.

        Реакция властей и давление на активистов

        Президент Александар Вучич пока отказывается назначать выборы по требованию улицы. По данным активистов, сотни протестующих уже подверглись репрессиям: от незаконных задержаний до увольнений с работы и исключений из университетов.

        Мы больше не просто протестуем – мы предлагаем решения. Нашим первым шагом будет требование проверить каждый динар в карманах тех, кто у власти, и навсегда отстранить коррупционеров от управления государством

        – заявил один из студенческих лидеров перед многотысячной толпой.

        Студенческое движение уже собрало около 400 000 подписей в поддержку своей инициативы по выборам. Несмотря на обвинения Вучича в том, что протесты якобы координируются из-за границы, молодежь продолжает привлекать на свою сторону все больше жителей сербских городов. 

        Десятки тысяч сербов почтили память погибших на вокзале, игнорируя угрозы Вучича02.11.25, 04:23 • 19766 просмотров

        Степан Гафтко

        ОбществоНовости Мира
        Ассошиэйтед Пресс
        Александр Вучич
        Сербия