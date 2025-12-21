Студентський бунт у Сербії: університети Нові-Пазара вимагають відставки ректора через репресії

$42.340.00
49.590.00
ukenru
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 11056 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 20368 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 22342 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 36618 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 64468 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 70387 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 43385 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 36974 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 38523 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 43727 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
97%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
33-річна інженерка з інвалідністю здійснила історичний політ до межі космосу21 грудня, 09:37 • 13249 перегляди
росіяни зустрічатимуть 2026 рік у режимі жорсткої економії - розвідка21 грудня, 10:37 • 8162 перегляди
Зеленський заявив про необхідність консультацій з європейськими партнерами після роботи української команди в США21 грудня, 10:52 • 5240 перегляди
Над Чорним морем помітили новітній американський літак-розвідник - Кримський вітерPhoto21 грудня, 13:13 • 11451 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto14:01 • 13129 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto14:01 • 13261 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 38641 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 70386 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 109362 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 79860 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Марк Рютте
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Одеська область
Румунія
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 15417 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 17387 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 29674 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 49788 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 35396 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
The Guardian
Техніка
Опалення
Золото

Студентський бунт у Сербії: університети Нові-Пазара вимагають відставки ректора через репресії

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Тисячі активістів у сербському місті Нові-Пазар протестують проти урядового тиску на державні університети. Причиною мітингу стали репресії адміністрації університету: 200 студентів позбавили статусу, а десятки викладачів звільнили.

Студентський бунт у Сербії: університети Нові-Пазара вимагають відставки ректора через репресії
Фото: Reuters

У Сербії тисячі активістів вийшли на протест у місті Нові-Пазар, виступивши проти урядового тиску на державні університети. Акція стала продовженням масштабного руху, що виник після трагедії на залізничному вокзалі в Нові-Саді, де внаслідок обвалу даху загинуло 16 людей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Приводом для мітингу стали каральні заходи адміністрації університету: через участь у протестах 200 студентів позбавили статусу, а десятки викладачів звільнили. Протестувальники вимагають відставки керівної ради та обрання нового ректора.

Я приїхав сюди, щоб висловити підтримку студентам з Нові-Пазара. Я приїхав, бо 200 студентів втратили свій статус, а 30 професорів – роботу 

– сказав Момчило Зеленбаба, який приїхав з міста Ягодина.

Учасники наголошують, що боротьба за автономію освіти має загальнонаціональне значення. 

У Сербії тисячі людей мітингували проти проти будівельного проєкту зятя Трампа11.11.25, 18:45 • 5103 перегляди

Ми тут сьогодні, щоб надіслати Сербії послання про те, що ми боремося за тимчасове керівництво та виживання нашого університету. Це стосується всіх нас, не лише Нові-Пазара 

– зазначила учасниця акції Дженана Ахметович. 
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Студентський рух звинувачує президента Александара Вучича у корупції та кумівстві, що призвели до занепаду державних послуг. Попри складну історію регіону, акція в переважно мусульманському Нові-Пазарі пройшла мирно – демонстранти вшанували жертв трагедії хвилиною мовчання. Влада Сербії всі звинувачення відкидає.

Контекст

Обвал бетонного навісу на центральному вокзалі в місті Новий Сад 1 листопада минулого року забрав життя 16 людей. Ця трагедія спричинила хвилю протестів проти автократичного президента Александара Вучича.

Останніми тижнями сербська влада вдалася до придушення антиурядового руху: поліція розганяла мітинги, затримувала й била протестувальників. Десятки людей повідомили, що втратили роботу або зазнали фінансового чи іншого тиску через участь у протестах.

Десятки тисяч сербів вшанували пам'ять загиблих на вокзалі, ігноруючи погрози Вучича02.11.25, 04:23 • 19732 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Reuters
Александар Вучич