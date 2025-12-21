Студентський бунт у Сербії: університети Нові-Пазара вимагають відставки ректора через репресії
Тисячі активістів у сербському місті Нові-Пазар протестують проти урядового тиску на державні університети. Причиною мітингу стали репресії адміністрації університету: 200 студентів позбавили статусу, а десятки викладачів звільнили.
У Сербії тисячі активістів вийшли на протест у місті Нові-Пазар, виступивши проти урядового тиску на державні університети. Акція стала продовженням масштабного руху, що виник після трагедії на залізничному вокзалі в Нові-Саді, де внаслідок обвалу даху загинуло 16 людей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Приводом для мітингу стали каральні заходи адміністрації університету: через участь у протестах 200 студентів позбавили статусу, а десятки викладачів звільнили. Протестувальники вимагають відставки керівної ради та обрання нового ректора.
Я приїхав сюди, щоб висловити підтримку студентам з Нові-Пазара. Я приїхав, бо 200 студентів втратили свій статус, а 30 професорів – роботу
Учасники наголошують, що боротьба за автономію освіти має загальнонаціональне значення.
Ми тут сьогодні, щоб надіслати Сербії послання про те, що ми боремося за тимчасове керівництво та виживання нашого університету. Це стосується всіх нас, не лише Нові-Пазара
Студентський рух звинувачує президента Александара Вучича у корупції та кумівстві, що призвели до занепаду державних послуг. Попри складну історію регіону, акція в переважно мусульманському Нові-Пазарі пройшла мирно – демонстранти вшанували жертв трагедії хвилиною мовчання. Влада Сербії всі звинувачення відкидає.
Контекст
Обвал бетонного навісу на центральному вокзалі в місті Новий Сад 1 листопада минулого року забрав життя 16 людей. Ця трагедія спричинила хвилю протестів проти автократичного президента Александара Вучича.
Останніми тижнями сербська влада вдалася до придушення антиурядового руху: поліція розганяла мітинги, затримувала й била протестувальників. Десятки людей повідомили, що втратили роботу або зазнали фінансового чи іншого тиску через участь у протестах.
